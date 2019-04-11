Bakan Çeler'den birlikteyiz mesajı fotoğrafı geldi...
İşte o paylaşım;
An itibari ile Çatalköy’de #beraberik (21:50) not:Tolga Atakanve Ozdil Nami yurtdışında, Serdar Denktas biraz rahatsız (geçmiş olsun) Cemal Özyiğit parti meclisi toplantısında.
Biz burdayık, sizinkisi Nasrettin Hocanın hikayesine benzedi! Ya dutarsa!!! #DUTMAZ — Filiz Besim,Kudret Özersay, Tufan Erhürman, Aysegul Baybars,Erkut Şahali ve Fikri Ataoğlu ile birlikte.
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