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SON DAKİKA“KKTC’de İş Sağlığı ve Güvenliği’nin Gelişimi ve Sektör Uygulamaları Sempozyumu” yapıldı

Bakan Çeler'den birlikteyiz mesajı fotoğrafı

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Bakan Çeler'den birlikteyiz mesajı fotoğrafı
Bakan Çeler'den birlikteyiz mesajı fotoğrafı

Bakan Çeler'den birlikteyiz mesajı fotoğrafı geldi...

İşte o paylaşım;

An itibari ile Çatalköy’de #beraberik (21:50) not:Tolga Atakanve Ozdil Nami yurtdışında, Serdar Denktas biraz rahatsız (geçmiş olsun) Cemal Özyiğit parti meclisi toplantısında. 
Biz burdayık, sizinkisi Nasrettin Hocanın hikayesine benzedi! Ya dutarsa!!! #DUTMAZ — Filiz Besim,Kudret Özersay, Tufan Erhürman, Aysegul Baybars,Erkut Şahali ve Fikri Ataoğlu ile birlikte.

 

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