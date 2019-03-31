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Bakan Cemal Özyiğit, yağışların olumsuz etkilediği bölgelerdeki okulları ziyaret etti

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Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit, ülkede önceki geceden beri etkili olan yağışların olumsuz etkilediği bölgelerdeki okullara ziyaretlerde bulundu. Özyiğit, bu çerçevede dün Hala Sultan İlahiyat Koleji ile Haspolat İlkokulu, bugün de Şehit Mehme
Bakan Cemal Özyiğit, yağışların olumsuz etkilediği bölgelerdeki okulları ziyaret etti

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit, ülkede önceki geceden beri etkili olan yağışların olumsuz etkilediği bölgelerdeki okullara ziyaretlerde bulundu. Özyiğit, bu çerçevede dün Hala Sultan İlahiyat Koleji ile Haspolat İlkokulu, bugün de Şehit Mehmet Eray İlkokulu ile Değirmenlik Lisesi’nde incelemelerde bulundu.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı Basın Bürosu’ndan verilen bilgiye göre, Değirmenlik bölgesi ziyaretinde, Değirmenlik Belediye Başkanı Ali Karavezirliler de Özyiğit’e eşlik etti. Bakan Özyiğit bugün ayrıca Haspolat’a giderek LTB Başkanı Mehmet Harmancı ile Haspolat muhtarı Asım Egemen’den bilgi aldı.

Bakanlığa bağlı Daire Müdürlerinin dün sabahtan itibaren okul müdürleri ve yetkililerinden sürekli olarak bilgi aldığını, kendisinin de bazı okullara giderek bizzat durumu yerinde gördüğünü belirten Özyiğit, bölgedeki okul binalarında ciddi bir sıkıntı yaşanmadığını, Hala Sultan İlahiyat Kolejinin ana binasında sıkıntı olmadığını ancak okulu çevreleyen duvarların bir bölümünün yıkıldığını belirtti.

“EĞİTİMİ AKSATACAK CİDDİ BİR SORUN YOK”

Başbakan Tufan Erhürman ve ilgili yetkililerle istişare içerisinde olduklarını ve bugün (31 Mart Pazar) saat 16:30 itibarı ile eğitimi aksatacak ciddi bir sorun olmadığını belirten Özyiğit, “Gerek ziyaret ettiğimiz okullarda, gerekse de diğer bölgelerden aldığımız bilgiler, Okullarımızda genel anlamda olumsuz bir durumun olmadığını göstermektedir. Bugün saat 16:30 itibarı ile eğitimi aksatacak herhangi olumsuz bir durum gözükmemektedir. İlerleyen saatlerde olumsuz bir durum yaşanması halinde ise değerlendirmeler yapılarak gerekmesi halinde yeniden açıklama yapılacaktır” dedi.  

Cuma gecesi başlayan yağışların özellikle Taşkent ve Haspolat olmak üzere bazı bölgelerde vatandaşları da maalesef olumsuz etkilediğini belirten Özyiğit, Devletin ilgili tüm birimlerinin yaraların en kısa zamanda sarılarak mağduriyetin ortadan kaldırılması adına seferber olduğunu kaydederek, büyük bir özveri ile çalışan tüm kişi ve kurumlara teşekkür etti, zarar gören vatandaşlara da geçmiş olsun dileklerinde bulundu. 

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