Bakan Dinçyürek açıkladı: Girne Askeri Hastanesi için geri sayım başladı

Türkiye ve KKTC iş birliğiyle yapılan Girne Askeri Hastanesi’nin tamamlanmak üzere olduğunu söyleyen KKTC Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek, “Türkiye ile ortak yol haritası belirliyoruz, ülkemize her alanda katkılar yapmaya devam ediyoruz.” dedi. Hastanenin KKTC sağlık sistemine katkı sunacağını bildirdi.

Girne Askeri Hastanesi’nin yapımının tamamlanması için geri sayımın başladığını ifade den Dinçyürek, Türkiye ve KKTC arasında yapılan protokol sonrası inşası başlayan Girne Hastanesi’ne ilişkin son durumla ilgili bilgileri paylaştı:

“Çok süratle bir inşaat süreci izlendi ve nerdeyse tamamı bitmiş durumdadır. Askeri hastanenin baş tabibi ile yaptığımız görüşmeler neticesinde Ağustos ayı içerisinde muhtemelen 15 gün içerisinde faaliyete geçecek ve hasta kabulüne başlayacak. Girne bölgemizde zaten mevcutta var olup faaliyette olan bir askeri hastanemiz vardı ama bu askeri hastane hem kapasite anlamında hem de teknik donanım anlamında yetersizdi ve ihtiyaca karşılık verecek bir noktada değildi. Bütün bunlar dikkate alınarak bu ay içinde faaliyete geçecek yeni bir askeri hastanesi yapıldı. İnşallah çok yakın sürede faaliyete geçecek, hasta kabul edecek. Bu da sadece askeri anlamda, askerlerimizin sağlıklarının sorunlarının çözümünde değil ülkenin sağlık sistemine de ciddi bir katkı sağlayacaktır.”

Hızlı ve iyi hizmet

KKTC’deki sağlık sisteminin iyileşmesi için yatırımlar yapıldığını anlatan Dinçyürek, “Bunları sadece Girne Askeri Hastanesi özelinde görmemek gerekiyor, Girne’ye yeni bir ikinci hastane yapıyoruz. Anavatan Türkiye ile beraber sağlık merkezleri inşa ediyoruz. Yeni hastaneleri daha teknolojik cihazlarla donatarak halkımıza daha hızlı ve daha iyi hizmet vereceğiz.” dedi. Hastaların randevu alım sürelerinin kısalacağını belirten Dinçyürek, devlet hastanesinin yükünün hafifleyeceğini bildirdi. Dinçyürek, çağdaş sağlık hizmeti sunulacağını vurgu yaptı.

“Siviller de hizmet alabilecek”

Dinçyürek, mevcut hastanenin yetersiz kaldığına da dikkat çekti, “Fiziki anlamda yıpranmış, alet ve kapasite anlamında çok yetersizdi. Bu yeni hastane ülkemize, insanımıza, askerimize hem Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarına komutanlara ve sivil personellere hizmet verebilecek. Askeri personel, sivil personel ve halkın hizmet alabileceği bir tesis ortaya çıkıyor.” diye konuştu.

Ortak yol haritası…

Hastanenin çalışmalarına ilişkin de yeni bir protokol hazırlandığından bahseden Dinçyürek, “Hastane ülkemize sağlık alanında ciddi katkı sağlayacak ve bir hizmet sunacak. Bundan dolayı biz mutluyuz, her zaman olduğu gibi bu konuda da Anavatan Türkiye ile ortak bir çalışma yaparak ortak bir yol haritası belirliyoruz ve Anavatan Türkiye’nin katkılarıyla ülkemize her alanda katkılar yapmaya devam ediyoruz.” değerlendirmesinde bulundu.