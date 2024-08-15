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Bakan Dinçyürek: Maymun Çiçeği salgınına karşı gerekli tüm tedbirler alınıyor

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Sağlık Bakanı Dr. Hakan Dinçyürek, Maymun Çiçeği virüsü vakaları hakkında açıklamalarda bulundu.
Bakan Dinçyürek: Maymun Çiçeği salgınına karşı gerekli tüm tedbirler alınıyor

Dünyadaki durumu değerlendirdiklerini belirten Dinçyürek, Sağlık Bakanlığı bünyesinde Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi ve Enfeksiyon Kontrol Komitesinin geniş kapsamlı toplantılar yaptığını ve gerekli önlemlerin alındığını ifade etti. 

Halkın bilinçlendirilmesi ve ülkemizde olası vakaların önlenmesi konusunda alınacak tedbirler ve izlenecek yol belirlendi diyen Dinçyürek, ülkemizde olası bir vaka görülmesi halinde uygulanacak planlar ve alınacak önlemlerin değerlendirildiğini kaydetti. 

Sağlık Bakanı Dr. Hakan Dinçyürek’in talimatı ile, 15 Ağustos 2024 tarihinde Sağlık Bakanlığı bünyesinde Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi ve Enfeksiyon Kontrol Komitesi, Maymun Çiçeği virüsü gündemiyle geniş kapsamlı bir toplantı düzenledi. Toplantıda gerekli önlemler belirlendi, halkın bilinçlendirilmesi ve olası vakalara karşı izlenecek yol haritası oluşturuldu.

Yakın coğrafi bölgelerde (Türkiye, Güney Kıbrıs gibi) şu ana kadar Maymun Çiçeği virüsü tespit edilmediğini belirten Dinçyürek, kendi talimatıyla dört saatlik bilimsel bir toplantı yapıldığını ve Bulaşıcı Hastalıklar Üst Kurulu’nun geniş katılımlı bir toplantı gerçekleştirdiğini açıkladı. Bilimsel ve teknik açıdan yapılan bu toplantı sonucunda henüz bir vaka tespiti yapılmadığını, ancak halkın bilgilendirilmesi ve gerekli önlemlerin alınması adına tüm çalışmaların masaya yatırıldığını kaydetti.

Dinçyürek, kamuoyunun , gerekli görülen her noktada bilgilendirileceğini kaydetti.

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