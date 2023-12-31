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Bakan Dinçyürek'ten yeni yıl mesajı

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Sağlık Bakanı Dr. Hakan Dinçyürek, yeni yıl dolayısıyla mesaj yayımladı.
Bakan Dinçyürek'ten yeni yıl mesajı

Sağlık Bakanı Dr. Hakan Dinçyürek, yeni yıl dolayısıyla mesaj yayımladı.

Bakan Dinçyürek'in mesajı şöyle: 

"2023 yılında Türkiye'de maalesef hiç beklemediğimiz yüz yılın felaketi bir deprem yaşandı ve binlerce kişi hayatını kaybetti. Depremde Şampiyon Meleklerimiz olmak üzere kayıplarımızın ardından derin acılar yaşadık.  Bir kez daha deprem felaketinde yaşamını yitiren tüm kayıplarımıza ve evlatlarımıza Allah’tan rahmet, ailelerine başsağlığı diliyorum. 

Yanı başımızda halen daha devam eden çocukların, gençlerin, yaşlıların katledildiği bir savaş tüm dünyanın gözleri önünde devam etmektedir.

2024 Yılının tüm bu olumsuzluklardan ve kötülüklerden arınmış, daha güzel bir yıl olmasını temenni eder, yeni yılın başta sağlık olmak üzere herkese mutluluklar getirmesini dilerim."

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