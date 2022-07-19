Bakan Dursun, EkoAvrasya Vakfı ve AYSİAD heyetlerini kabul etti

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, Avrasya Ekonomik İlişkiler Derneği (EkoAvrasya) ile Avrasya Yönetici Sanayici ve İş Adamları Derneği (AYSİAD) yetkili heyetlerini kabul etti.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz kabulde yaptığı konuşmasının başında, EkoAvrasya Vakfı ve AYSİAD yetkililerinin heyetleri ile birlikte KKTC’ne yapmış oldukları ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Dünya’da yaşanan Covid-19 salgınının, şuanda Rusya-Ukrayna savaşı ile birlikte küresel ekonomiye zarar verdiğini, ekonomik daralmalara yol açtığını ve birçok sektöründe zarar gördüğünü dile getiren Bakanı Oğuz, KKTC’nin de lokomotif sektörü olarak bilinen Tarımın başta olmak üzere birçok sektörün bundan olumsuz etkilendiğini ancak mücadelenin devam ettiğini söyledi.

EkoAvrasya Vakfı Başkan Yardımcısı Kemal KURNAZ yaptığı konuşmasında, Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasındaki ekonomik, sosyal ve kültürel ilişkilere katkı sunabilmek ve iki ülke arasında, özellikle ticareti ilişkileri daha güçlü bir seviyeye ulaştırabilmek ve mevcut potansiyellerini uluslararası arenaya taşımak için işbirliğine hazır olduklarını belirti.

AYSİAD Başkanı Mahmut Çatlık ise, bundan sonraki süreçte de ikili ilişkileri daha iyi noktalara taşımak gerektiğine inanç belirtirken, daha çok, daha sıkı, birlikte ve el ele işbirliği yapılması gerektiğini düşündüklerini ve bunun için çalışacaklarını kaydetti.

Genelde Türkiye Cumhuriyeti ve özelde ise Denizli’nin potansiyelini Kıbrıs Türk Halkı ve KKTC ile paylaşmaya hazır olduklarını ifade etti.