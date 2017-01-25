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Bakan Dürüst, Kamu-Sen'i kabul etti

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Bakan Dürüst, Kamu-Sen'i kabul etti
Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Kemal Dürüst, Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası (Kamu-Sen) Başkanı Metin Atan ve Yönetim Kurulunu kabul etti.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, sendikanın talebi üzerine Bakanlıkta gerçekleşen görüşmede, Kamu-Sen Başkanı Metin Atan, bazı dairelerdeki sorunların giderilmesi için Bakan Dürüst’ten yardım beklediklerini belirtti.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Kemal Dürüst de Kamu-Sen ile yakın çalıştıklarına işaret ederek, diyalog yolunu seçen tüm sendikalarla istişare içinde olduklarını kaydetti.

Bakanlığı’nın diyaloga açık ve yapıcı tavrını sürdüreceğini kaydeden Dürüst, Kamu-Sen yetkilileri ile çalışanların durumu hakkında görüşeceklerini, daha huzurlu çalışma ortamının sağlanması için sendika ile işbirliği içerisinde olacaklarını belirtti.

“Çalışanların sorunlarının giderilmesi, daha huzurlu ve daha verimli bir çalışma ortamının sağlanması demektir” diyen Bakan Dürüst, “KKTC’deki tüm bireylerin, devlet kurumlarından daha verimli hizmet görebilmeleri adına, ilgili sendikalarla işbirliği içerisinde sorunlar giderilecektir” ifadelerini kullandı.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Kemal Dürüst, Kıbrıs Müzakerelerine yönelik olarak da KKTC’nin tüm kurum ve kuruluşları ile birlikte, dimdik ayakta olduğunu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne olan inançlarının tam olduğunun altını çizdi.

Dürüst, “Kıbrıs’ta bir çözüm olmasını elbette ki arzu ediyoruz. Ancak çözüm olsun ya da olmasın, bizlerin önemle üzerinde durmamı gereken daha çok çalışarak, devletimizin daha da güçlü olabilmesini sağlamaktır” ifadelerini kullandı.

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