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Bakan Ersoy, turizmcileri uyardı: Kışın peynir-ekmek fiyatına otel veriyorsunuz, olmaz o şekilde

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Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "2019-2020 kış dönemi kontratları yapılıyor ve herhalde gerekli cesaret oluştu, fiyatları artık herhalde yükselteceksiniz. Özellikle kışın peynir-ekmek fiyatına otel veriyorsunuz.
Bakan Ersoy, turizmcileri uyardı: Kışın peynir-ekmek fiyatına otel veriyorsunuz, olmaz o şekilde

Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "2019-2020 kış dönemi kontratları yapılıyor ve herhalde gerekli cesaret oluştu, fiyatları artık herhalde yükselteceksiniz. Özellikle kışın peynir-ekmek fiyatına otel veriyorsunuz. Olmaz o şekilde. Mutlaka fiyatlarınızı artırmak gerekiyor" dedi.

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) turizm temsilcileri buluşmasına katıldı. 2018 yılının sayısal olarak çok güzel geçtiğini söyleyen Ersoy, geçtiğimiz sezon beklentilerin üzerinde bir turizm sezonu geçtiğini belirtti.

Turizmde sayısal gelirlerin konuşulmaya başlandığı ifade eden Bakan Ersoy, "En büyük sıkıntımız buydu. Patronlar müdürlerine otele girdiğinde ilk sorusu doluluk olurdu. Artık soruyu değiştiriyorlar; 'Bugün kişi başı gecelik fiyatınız ne oldu?' Artık kişi başı gelire konsantre olmamız, daha sonra doluluğa konsantre olmamız gerekiyor. Nicelikli turistten nitelikli turist geçmemiz gerekiyor. Turizm treninde biz en arka vagonlardan en ön vagonlara doğru ilerliyoruz" diye konuştu.

 

Otel sahibi olmanın, çok fazla yatak kapasitesine sahip olmak anlamına gelmediğinin altını çizen Ersoy, şunları söyledi:

"FİYATLARINIZI YÜKSELTECEKSİNİZ DOĞRU MU?'

"İşimizi doğru yapmak, başarı getirir. Çok fazla yatağının olması sizi çok başarılı turizmci yapmaz. Turizmi doğru yapıyor olmanız lazım, nitelikli turizme dikkat ederek davranmanız lazım, söylemesi çok kolay ama yapması meşakkatli ve uzun bir süreç. Bunu başarıyla yapmak için çok detaylı düşünmemiz ve detaylı çalışmanız gerekiyor. 5 yıllık programla bunu başarırsak zor bir işin altından kalkmış olacağız. Hele hele bu hafta baktığınız zaman; mesela şu an ne geliyor, 2019-2020 kış turizmi kontratlarını yapıyorsunuz değil mi? Gerekli cesaretler oluştu sizde ve fiyatlarınızı yükselteceksiniz doğru mu? Bakacağız kontratlarınıza tek tek. Gerçekten fiyatlarınızı bir arttırın. Özellikle kışın peynir ekmek fiyatına otel veriyorsunuz. Olmaz o şekilde. Mutlaka fiyatlarınızı arttırmanız gerekiyor. Konseptlere ve fiziki ortamınıza bazı ilaveler getirmeniz lazım. Geciktirdiğiniz tadilatlar varsa onları yaptırmanız lazım. Şimdi diyeceksiniz ki, ‘Kazandığım parayı oraya yatırdı' diyeceksiniz. Hiçbir şey kalmadıysa yatırım yapmış olursunuz" diye konuştu.

 

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