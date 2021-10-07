  • BIST 1.392,410
  • Altın 500,65
  • Dolar 8,8680
  • Euro 10,2450
  • Lefkoşa 29 °C
  • Mağusa 29 °C
  • Girne 27 °C
  • Güzelyurt 27 °C
  • İskele 29 °C
  • İstanbul 20 °C
  • Ankara 20 °C
SON DAKİKAAvrupa’da coronadan çıkış takvimi: 2022 ilkbaharı

Bakan Evren, 8 Ekim Dünya Gardiyanlar Günü nedeniyle mesaj yayımladı

» »
İçişleri Bakanı Kutlu Evren, gardiyanların çok özel bir kamu görevi yerine getirdiğini belirterek, 8 Ekim Dünya Gardiyanlar Günü’nü kutladı.
Bakan Evren, 8 Ekim Dünya Gardiyanlar Günü nedeniyle mesaj yayımladı

İçişleri Bakanı Kutlu Evren, gardiyanların çok özel bir kamu görevi yerine getirdiğini belirterek, 8 Ekim Dünya Gardiyanlar Günü’nü kutladı.


Bakan Evren, 8 Ekim Dünya Gardiyanlar Günü nedeniyle mesaj yayımladı.


Evren mesajında, Kıbrıs Türk Halkının varoluş mücadelesi verdiği zorlu yıllarda, 8 Ekim 1968 tarihinde 10 gardiyan ile Türk kesiminde cezaevinin kurulup, yürütülmesinde görev alan Müdür Vekili Recep Yusuf Çakın Bey’in döneminden günümüze birçok kişinin Merkezi Cezaevi’nde gardiyan olarak, önemli bir kamu hizmetini büyük özveri ve sorumlulukla icra ettiğini belirtti.


Gardiyanlık mesleğini icra eden personelin, sadece cezaevi düzenini sağlamadığına dikkat çeken Evren, personelin aynı zamanda, mahkum ve tutukluların mahkumiyet süreleri boyunca onlara her türlü destek sağladığını, topluma kazandırılmaları yönünde yürütülen çalışmalara ve eğitimlere katkı yaparak, çok özel bir kamu görevini yerine getirdiğini kaydetti.  


Evren, yıllarca tüm eksikliklere rağmen cezaevinde fedakarca görev yapan gardiyanların, daha iyi olanaklar altında görev yapmalarını sağlamak ve hak ettikleri daha iyi çalışma ortamının yaratılması için dün olduğu gibi bugün de yanlarında olduğunu ve aynı anlayışla çalışmaya devam edeceğini ifade etti. 


Bakan Evren, “Bu düşüncelerimle, geride bıraktığımız 53 yıl içerisinde bu meşakkatli ve özel mesleği icra etmiş, emekli olmuş ve halen görevde olan gardiyanlarımızın, 8 Ekim Dünya Gardiyanlar Günü’nü en içten dileklerimle kutlar, kendilerine sağlık ve esenlikler dilerim” dedi.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Çavuşoğlu'ndan Arıklı'ya peşkeş suçlaması: O kazıkları söküp atacağım07 Ekim 2021 Perşembe 15:18
  • Özdenefe, guguk kuşunun bazı türlerinin yuva asalağı olduğunu kaydetti07 Ekim 2021 Perşembe 15:14
  • Çağatay: Olması gereken yeni bir Genel Sekreter Danışmanı atanmasıdır07 Ekim 2021 Perşembe 15:05
  • Cumhurbaşkanı Tatar, Türkiye Cumhuriyeti Muhtarlar Federasyonu’nu kabul etti07 Ekim 2021 Perşembe 15:02
  • Rogers: Sayın Tatar görevinin ciddiyetinin, sorumluluğunun farkında değil07 Ekim 2021 Perşembe 14:40
  • Özdenefe'den Arıklı'ya: Aynı şeyleri söyleyip duruyorsunuz, biraz ar…07 Ekim 2021 Perşembe 14:36
  • KTBB Heyeti "Çevre, Şehircilik ve Teknoloji Fuarı"na katıldı07 Ekim 2021 Perşembe 14:32
  • Atakan: Karşımızda dağıttıkları ödül kartları gibi boş bir hükümet var07 Ekim 2021 Perşembe 14:28
  • Çeler: “Hükümetin Toplumla Olan Bağı Tamamen Kopmuştur”07 Ekim 2021 Perşembe 14:07
  • BKP Genel Başkanı İzcan: BKP Barış İttifakına Hazırdır07 Ekim 2021 Perşembe 14:07
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti