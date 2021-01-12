Bakan Evren Dr. Küçük ve Rauf Raif Denktaş’ın vefatlarının Sene-i Devriyesi dolayısıyla anma Mesaj Yayımladı

İçişleri Bakanı Kutlu Evren Kıbrıs Türk’ünün Lideri Dr. Küçük ve Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın vefatlarının Sene-i Devriyesi dolayısıyla anma Mesaj Yayımladı

Kıbrıs Türk Halkı’nın varaoluş mücadelesine yaşamlarını adayan, Liderimiz Dr. Fazıl Küçük’ün vefatlarının 37’nci ve Kurucu Cumhurbaşkanımız Rauf Raif Denktaş’ın 9’ncu sene'i devriyesinde kendilerini saygı, özlem ve minnetle anıyorum.

13 Ocak 2012 tarihinde kaybettiğimiz Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş, ulusal davamızın en önemli sembolü, sönmez meşalesidir.Yaşamını ulusal davaya, Kıbrıs Türk’ünün varoluş ve özgürlük mücadelesine adayan, üstün Liderlik vasıflarına sahip olan Denktaş, fikirleri, idealleri ile sadece Kıbrıs Türk’ünün değil, Türk Dünyası’nın da saygı ve güvenine mazhar olmuş eşsiz bir liderdi. Özgürlük ve varoluş mücadelemizde bayrağı Dr. Küçük’ten devralan Denktaş, ulusal davadaki kararlı ve dik duruşu ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin kuruluşunda öncü olmuş, halkımızın egemen, bağımsız bir devlete kavuşmasında önemli bir rol oynamıştır. Denktaş’ın bizlere emanet ettiği devletimize ve egemenliğimize sahip çıkmaya, ulusal davamızı en iyi şekilde savunmaya devam edeceğiz.

15 Ocak 1984 yılında ebediyete uğurladığımız Liderimiz Dr. Fazıl Küçük, İngiliz Sömürge Yönetimi’nin böl-yönet politikalarına karşı Kıbrıs Türk Halkı’nın kimliğinin ve varlığının korunması idealleri doğrultusunda yaşamı boyunca büyük mücadeleler vermiştir. Dr. Küçük, Vakıflar İdaresi’nin Kıbrıs Türk’üne iadesini ulusal mücadelemizin merkezine almış ve ecdadımızın mirası Vakıflar İdaresi, bu mücadeleler sonunda gerçek sahibi olan Kıbrıs Türk’üne iade edilmiştir. Halkı ile her zaman iç içe olan Dr. Küçük, “Halkçı” kimliğiyle Kıbrıs Türk Halkı’nın gönlünde yer etmiş, varoluş mücadelemizde bizlere rehber olmuştur.

Onların fedakarlıkları, mücadele azimleri ve ulusal davaya bağlılıkları bizlere ışık tutmaya, yol göstermeye devam edecektir.

Bu duygu ve düşüncelerimle, Liderimiz Dr. Fazıl Küçük’ün vefatlarının 37’nci ve Kurucu Cumhurbaşkanımız Rauf Raif Denktaş’ın 9’ncu sene'i devriyesinde bir kez daha kendilerini saygı, özlem ve minnetle anıyor, Allah’tan rahmet diliyorum.