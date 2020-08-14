Bakan Evren: “Önceliğimiz, Turizm sektörünün ayakta kalabilmesini sağlamak”

Turizm ve Çevre Bakanı Kutlu Evren, Kıbrıs Türk Otelciler Birliği (KITOB) ile Kıbrıs Türk Seyahat Acentelari Birliği (KITSAB) Başkan ve Yönetim Kurulu üyelerinden oluşan heyetleri ayrı ayrı kabul etti.

Ayrı ayrı gerçekleşen kabullerde, Covid-19 pandemisinin en fazla etkilediği turizm sektörüne yönelik olarak alınan ekonomik tedbirler için Bakan Evren’e sektör adına teşekkür edildi.

EVREN: “OTELLERİMİZ, EKONOMİK KATMA DEĞERİ YANINDA ÜLKE TANITIMI İÇİN ÖNEMLİDİR”

Turizm ve Çevre Bakanı Kutlu Evren ilk olarak Dimağ Çağıner başkanlığındaki Kıbrıs Türk Otelciler Birliği (KITOB) heyetini kabul ederek bir süre görüştü.

Bakan Evren KITOB yetkililerini kabulünde yaptığı konuşmasında, otellerin turizm sektörü açısından önemine dikkati çekerek, hem ülke ekonomisine olan katkısı ve bunun yanında diğer sektörlere olan katma değeri açısından, hem de ülke tanıtımı ve imajı açısından çok önemli olduğunun altını çizdi.

Covid-19 pandemisinin yaratmış olduğu ekonomik kriz ve özellikle turizm sektörüne olan etkisinin büyüklüğü nedeniyle, Bakanlık olarak sektöre verilecek desteğin çok önemli olduğunu belirten Bakan Evren, “özel sektörü iyi bilen biri olarak, pandeminin yansımalarının boyutlarını çok iyi görebiliyorum. Bu nedenle, turizm sektörüne yapılacak olan katkının, dolaylı olarak diğer sektörlere de yansıyacağını inanıyorum” dedi.

“Otellerin açık kalabilmesi, istihdamın korunabilmesi bizler için çok önemliydi. Bu nedenle Bakanlar Kurulumuzca, otel ve casino çalışanlarına yönelik olarak 1 Temmuz-31 Aralık 2020 tarihlerini kapsayacak süre içerisinde, her ay bin 5 yüz Türk Liralık maaş desteği kararını almış bulunmaktayız” diyen Bakan Evren, “sektörün ayakta kalabilmesi ve insan kaynaklarının korunabilmesi amacıyla, Ağustos-Haziran 2020 tarihleri arasında, işverenin sosyal sigorta katkı payını devlet olarak üstlenme kararı ürettik” dedi.

İşletmeler açısından en önemli girdi maliyeti konumunda bulunan elektrik giderleri ile ilgili olarak da, otellere kilovat başına 0,25 Kuruş olacak şekilde teşvik verilmesine de karar verdiklerini belirtti.

Turizm ve Çevre Bakanı Kutlu Evren ayrıca, Covid-19 nedeniyle otellere yönelik olarak hibe verilmesi ile ilgili olarak da Türkiye Cumhuriyeti yetkilileri ile çalışmalar yürüttüklerini de belirtti.

Turizm ve Çevre Bakanı Kutlu Evren, bir sonraki adımın, ksıtlı bütçe olanakları ve kısıtlı zaman dilimi içerisinde, ülkede yaşanan sağlık açısındaki hassasiyetleri de göz önünde bulundurarak, turizm sektörünün değişen şartlara uygun olarak nasıl geliştirebilecekleri konusunda, sektörle birlikte yoğun çalışmalar içerisinde olacaklarını belirtti.

ÇAĞINER: “ALINAN BU TEDBİRLER, SEKTÖRDE OLUMLU BİR MOTİVASYON SAĞLAMIŞTIR”

Kıbrıs Türk Otelciler Birliği Başkanı Dimağ Çağıner de kabulde yaptığı konuşmasında, Bakan Evren’in, ülkenin ve özellikle turizm sektörünün 1974’den bu yana karşı karşıya kaldığı ekonomik kriz içerisinde göreve geldiğini, buna rağmen kısa süre içerisinde sektöre büyük destek verdiklerini, bundan dolayı da sektör adına teşekkür ettiklerini belirtti.

Bu süreç içerisinde, hükümetin hızlı bir şekilde alması gereken önlemlerin olduğuna dikkati çeken Çağıner, sektörün ayakta kalabilmesi için özellikle istihdamın korunması ile uçak sefer sayılarının arttırılması konuları da dahil, sektöre yönelik olarak alınan ekonomik tedbirlerin alınmasında Bakan Evren’in büyük katkı sağladığını söyledi.

“Sektöre yönelik olarak alınan bu tedbirlerden dolayı Başbakan ve hükümet yetkililerine ama özelde Turizm ve Çevre Bakanı Olarak Kutlu Evren’e, KITOB adına teşekkür etmek istiyorum” diyen Çağıner, “Kısa süre içerisinde çok önemli işler yaptık. Sırada bekleyen sorunlarımız olmasına karşın, KITOB olarak alınan bu tedbirler bizlerde bir motivasyon, ileriye dönük olumlu bir hava yaratmış oldu” dedi.

EVREN: “TURİZM, PAYDAŞLARIYLA BİRLİKTE BİR BÜTÜNDÜR”

Turizm ve Çevre Bakanı Kutlu Evren, KITOB heyeti kabulünün ardından, Kıbrıs Türk Seyahat Acenteleri Birliği heyetini kabul etti.

Orhan Tolun başkanlığındaki KITSAB heyetini kabulünde konuşan Bakan Evren, turizm sektörünün bir bütün olarak çok önemli olduğuna dikkati çekerek, seyahat acentelerinin de bu anlamda önemli olduğunu belirtti.

Bakan Evren, Covid-19 pandemisinin olumsuz yönde etkilediği önemli sektörlerden birisinin de turizm acentelerinin olduğunu, bu gerçekler ışığında, turizm sektörünün bütününün ayakta kalabilmesi için bazı tedbirler alındığını belirtti.

Öncelikle mali imkanlar çerçevesinde, acentelerin ve acente çalışanlarının korunabilmesi amacıyla, Aralık 2020 tarihine kadar, 1500 TL’lik maaş desteği ile birlikte, Ağustos 2020 ile Haziran 2021 tarihlerini kapsayacak sürede, işveren tarafından ödenmesi gereken sosyal sigorta primlerinin devlet tarafından karşılanacağı kararını aldıklarını belirtti.

Bakan Evren ayrıca, KITSAB yetkililerinin talepleri doğrultusunda, KITSAB ile ilgili yasal düzenleme yapılabilmesi amacıyla, KITSAB ve Turğizm ve Çevre Bakanlığı arasında bir komitenin oluşturulduğunu, çalışmaların devam ettiğini belirtti.

Hibe ve teşvikler konusunda da açıklamalarda bulunan Bakan Evren, konularla ilgili çalışmaları süratle devam ettiğini belirtti.

Turizm ve Çevre Bakanı Kutlu Evren, turizmi geliştirmek adına atılacak adımların, tüm turizm paydaşları ile birlikte atılması gerektiğinin altını çizerek, “turizmi 2021 yılına taşırken, neler yapılması gerektiği, turizmin çeşitlendirilmesi ve özel ilgi turzmin gelişmesi amacıyla nelerin ilave edilmesi gerektiği konularında, sektörün bilgi ve birikiminden faydalanmak düşüncesindeyim” dedi.

TOLUN: “SEKTÖRÜN SORUNLARININ ANLAŞILMIŞ OLMASINDAN MEMNUNİYET DUYUYORUZ”

Kıbrıs Türk Seyahat Acenteleri Birliği (KITSAB) Başkanı Orhan Tolun da kabulde yaptığı konuşmasında, Covid-19 sürecinin, özellikle turizm sektörü açısından sıkıntılı bir süreç olduğunu belirterek, buna yönelik hükümetle görüşmeler yaptıklarını belirtti.

Tolun, Kutlu Evren’in Turizm ve Çevre Bakanlığı görevine gelmesi ile birlikte, çalışmaların daha da verimli geçtiğine dikkati çekerek, kısa süre içerisinde turizm sektörünün içinde bulunduğu zor sürecin anlaşılarak, sektörün ayakta kalabilmesi için tedbirlerin hızlı bir biçimde alınmış olmasından dolayı, Bakan Evren’e sektör adına teşekkür etti.