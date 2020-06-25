  • BIST 114.168
  • Altın 388,212
  • Dolar 6,8477
  • Euro 7,6884
  • Lefkoşa 33 °C
  • Mağusa 33 °C
  • Girne 27 °C
  • Güzelyurt 28 °C
  • İskele 33 °C
  • İstanbul 26 °C
  • Ankara 29 °C
SON DAKİKAUykuyu düzenleyen, stresi azaltan 6 koku

Bakan Evren, TC Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy ile görüştü

» »
Bakan Evren, TC Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy ile görüştü
Bakan Evren, TC Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy ile görüştü

Turizm ve Çevre Bakanı Kutlu Evren, TC Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile telefonda görüşerek iş birliği teatisinde bulundu.

Bakan Evren, mevkidaşı Ersoy ile yaptığı telefon görüşmesinde, Kovid-19 pandemisi dolayısıyla, dünyada olduğu gibi KKTC’de de en fazla turizm sektörünün etkilendiğini dile getirerek, KKTC ekonomisinin lokomotif sektör özelliği taşıyan turizmin yeniden ayağa kaldırılması adına, Anavatan Türkiye Cumhuriyeti’nin destek ve iş birliğine her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyduklarını kaydetti.

Turizm ve Çevre Bakanlığından verilen bilgiye göre, Bakan Evren, Anavatan Türkiye Cumhuriyeti’nin, her zaman ve her alanda, KKTC halkının yanında olmasından duyduğu memnuniyeti de dile getirdiği telefon görüşmesinde, mevkidaşı Bakan Ersoy ile en kısa süre içerisinde bir araya gelmek arzusunda olduğunu ifade etti.

TC Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da, Turizm ve Çevre Bakanı Kutlu Evren ile yaptığı telefon görüşmesinde, Bakan Evren’e Bakanlık görevinde başarılar dileyerek, Kovid-19 nedeniyle KKTC turizminin karşılaştığı olumsuz durumu yakından takip ettiklerini, bunun en kısa süre içerisinde giderilebilmesi için TC Devleti olarak ne gerekiyorsa yapmaya hazır olduklarını söyledi.

TC Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ayrıca, Evren’i, Tükiye Cumhuriyeti’nde ağırlamaktan mutluluk ve heyecan duyacağını da belirtti.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Oğuz, Polis Genel Müdürü Manavoğlu’nu Kabul Etti25 Haziran 2020 Perşembe 16:58
  • Tatar: “Ülke ekonomisinin daha güvenli bir ortamda kendi dinamikleri içerisinde normalleşmeyi yakalaması amacıyla kapsamlı çalışmalar yapılıyor”25 Haziran 2020 Perşembe 16:54
  • Yüzlerce asker Mağusa’dan KKTC'ye girdi25 Haziran 2020 Perşembe 16:46
  • Cumhurbaşkanı Akıncı, Mağusa Açık Pazarında Esnaf Ve Yurttaşlarla Bir Araya Geldi25 Haziran 2020 Perşembe 16:42
  • “Hal Yasa Tasarısı” Komitede görüşülüyor25 Haziran 2020 Perşembe 16:38
  • “Kuzey ve Güney arasındaki hareket, pratikte uygulanamaz kılındı”25 Haziran 2020 Perşembe 16:37
  • Haspolat'ta prizden yangın çıktı25 Haziran 2020 Perşembe 16:33
  • Lefkoşa'da 391 tane uyuşturucu hap25 Haziran 2020 Perşembe 16:32
  • Özersay: 1 Temmuz’la ilgili kararın revizesi için ortak görüş var25 Haziran 2020 Perşembe 16:20
  • Rogers: 1 Temmuz kararı gözden geçirilmeli25 Haziran 2020 Perşembe 16:15
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti