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Bakan Evren: Ülkenin Geleceği Gençlerimizdir

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İçişleri Bakanı Kutlu Evren, KKTC Taekwondo Judo Karate Aikido Hapkido Kung Fu Kurash Wushu  Federasyonu kabul etti.
Bakan Evren: Ülkenin Geleceği Gençlerimizdir

 

İçişleri Bakanı Kutlu Evren, KKTC Taekwondo Judo Karate Aikido Hapkido Kung Fu Kurash Wushu  Federasyonu kabul etti.

Federasyon Başkanı Eyüp Zafer Gökbilen ve Yönetim Kurulu Üyelerinden oluşan heyeti nezaket ziyareti çerçevesinde kabul ederek bir süre görüşen Bakan Kutlu Evren, ülke sporuna ve gençliğine uzun yıllardır istikrarlı bir şekilde hizmet eden, bu alanda ciddi yol kat eden KKTC Taekwondo Judo Karate Aikido Hapkido Kung Fu Kurash Wushu  Federasyonu’nun çalışmalarını yakinen takip ettiğini, başarılı faaliyetlerinden dolayı büyük mutluluk duyduğunu ifade etti.

Ülke'nin geleceği olan gençlerin spor disiplini, sağlıklı yaşama olan ilgilerinin artırılması ve kötü alışkanlıklardan uzak durmaları için savunma sporlarının felsefesinin çok faydalı olduğunu belirten Kutlu Evren, “Ülkenin geleceği gençlerimizdir. Onların başarıları, her alanda iyi eğitim almaları hepimizin öncelikli görevidir” dedi.

Bakan Kutlu Evren, KKTC Taekwondo Judo Karate Aikido Hapkido Kung Fu Kurash Wushu  Federasyonu’nun nazik ziyaretinden dolayı mutluluk duyduğunu belirterek, federasyonun başarılarının artarak devam etmesini temenni etti. Bakan Kutlu Evren, ülkemizin geleceği olan gençlerin sağlıklı ve iyi yetişmesi için çalışan KKTC Taekwondo Judo Karate Aikido Hapkido Kung Fu Kurash Wushu  Federasyonu’nun faaliyetlerine severek her zaman destek olmaya devam edeceğini ifade ederek, Federasyon Başkanı Eyüp Zafer Gökbilen ve Yönetim Kurulu’na nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.

GÖKBİLEN,  KUTLU EVREN’E SAMİMİ YAKLAŞIMI, HASSASİYETİ VE  KATKILARINDAN DOLAYI TEŞEKKÜR ETTİ.

Federasyon Başkanı Eyüp Zafer Gökbilen’de konuşmasında, Bakan Kutlu Evren’i, yönetim kurulu ile birlikte ziyaret etmekten büyük gurur ve mutluluk duyduklarını belirtti. Gökbilen, “Eski bir Aikido Ustası olan Kutlu Evren, gençlerin iyi yetişmesinde, spora olan ilgilerinin artırılmasında hassasiyet göstermiş, her zaman federasyonun faaliyetlerine katkıda bulunmuştur. Federasyonumuz ve şahsım adına bakanımıza bu samimi yaklaşımlarından ve katkılarından dolayı teşekkür ederiz” dedi.  Görüşme sonunda Federasyon Başkanı Eyüp Zafer Gökbilen, KKTC Taekwondo Judo Karate Aikido Hapkido Kung Fu Kurash Wushu  Federasyonu adına günün anısına Bakan Kutlu Evren'e bir de plaket takdim etti.

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