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Bakan Evren'den Dünya Tiyatro Günü Mesajı

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İçişleri Bakanı Kutlu Evren 27 Mart Dünya Tiyatro Günü mesajı yayınladı
Bakan Evren'den Dünya Tiyatro Günü Mesajı

İÇİŞLERİ BAKANI KUTLU EVREN, “27 MART DÜNYA TİYATRO GÜNÜ” DOLAYISIYLA MESAJ YAYIMLADI :

Kıbrıs Türk Tiyatrosu, 1571’de adaya gelen Türk kültür ve kimliğinden neşet almış, Anadolu karakterini taşıyan Geleneksel Türk Seyirlik oyunlarının topraklarımızın kendine özgü kimliği ile yoğrularak yol almasıyla bugünlere gelmiştir.   

Tiyatro sanatçılarımız, Gölge oyunu diye bilinen Karagöz’den Meddah Hüseyin Aynalı’ya, Mağusa Ambarlarında ilk Batılı anlamda tiyatro oyunu kabul edilen Namık Kemal’in “Vatan Yahut Silistre” eserinin sahnelendiği 1908 yılından günümüze, Kıbrıs Türk Halkı’nın kültürünün, özgün kimliğinin, varoluş ve demokrasi mücadelesinin yaşatılmasında, geleceğe taşınmasında önemli bir role sahiptir.  

Tiyatro yaşamımızın bir parçasıdır. Tiyatro, insanın yaşam serüvenindeki acıları, sevinçleri, kimi zaman güldüren, kimi zaman ise düşündüren olayların sahnede canlandırılması ile insanın kendini yeniden yaşamasıdır. Tiyatro aynı zamanda bir eğitim görevi de görmekte ve düşünsel hayatımıza katkı koymaktadır.   

Bugün, tiyatro sanatçılarımız, yaratıcılıkları, duyarlılıkları ve aydın kimlikleri ile bu topraklardan sanatın sihrini, umudun sesini ve kültürümüzün özünü dünyaya duyuran en kıymetli temsilcilerimizdirler.   

Bu duygu ve düşüncelerimle, 21. yüzyılda, çağdaş tiyatro anlayışı ile Kıbrıs Türk Kimliği ve kültürüne sahip çıkan, tüm tiyatro sanatçılarımızın “27 Mart Dünya Tiyatro Günü” nü kutlar, esenlikler dilerim.  

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