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Bakan Gardiyanoğlu, Çalışma Affının Hazırlıkları Bitmek Üzere

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu, Ada TV’de Nupelda Karabuğday’ın hazırlayıp sunduğu Günaydın Ada Programı’na konuk olarak soruları yanıtladı.
Bakan Gardiyanoğlu, Çalışma Affının Hazırlıkları Bitmek Üzere

Yasaların güncellenmesi konusunda büyük bir çalışma yürüttüklerini anlatan Gardiyanoğlu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na bağlı tüm dairelerle alakalı güncellenen yasaların yeni yılın başında komitelere geleceğini kaydetti.

Bakan Gardiyanoğlu, “2024 yılında daha çağdaş yepyeni bir Çalışma ve Sosyal Bakanlığı olacak” dedi.

 

 “YILAN HİKAYESİNE DÖNEN ENGELSİZ YAŞAM EVİ’NDE SONA GELİNDİ”

Hedefinin tesisleşme açısından çok daha iyi bir Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı olduğunu söyleyen Bakan Gardiyanoğlu, Engelsiz Yaşam Evi’nin çok yakın bir zamanda açılacağını söyledi. Daha önce yaşanan hırsızlık olaylarından dolayı yaklaşık 10 milyon TL gibi bir zarar olduğunu hatırlatan Gardiyanoğlu, kaynağın bulunduğunu ve artık sona gelindiğini dile getirdi.

Bakan Gardiyanoğlu, “Kalkanlı’da bulunan Huzurevi’ne Türkiye Cumhuriyeti KEİ Ofisi ve Merkez Bankası’ndan yaklaşık 7.3 milyon TL kaynak bulduk. Önümüzdeki hafta da bunun ihalesini açacağız.  Bakanlık olarak diğer bir hedefimiz Azerbaycan’dan iş hayatına katılmak isteyenlere yardımcı olmak. Bununla ilgili çalışmalarımıza başladık.” ifadelerini kullandı.

 

“İSKELE VE KARPAZ BÖLGESİ DEVLETİN SICAKLIĞINI YANINDA HİSSEDECEK”

İskele ve Karpaz bölgesindeki Sosyal Sigortalar biriminin kapatıldığını belirten Gardiyanoğlu, buradaki birimlerin önümüzdeki ay aktif hale getirilerek vatandaşlara büyük kolaylık sağlanacağına dikkat çekti. Gardiyanoğlu “O bölgede yaşayan vatandaşlarımız da devletin sıcaklığını, gücünü hissedecek. Yeni Erenköy’de de Rehabilitasyon Merkezi’nin inşaatına başlayacağız.” şeklinde konuştu.

 

“DEVLETİN BÜTÇESİNDEN TEK KURUŞ ÇIKMADAN 9 KATLI MERKEZ BİNA YAPACAĞIZ”

Ülkenin bir çok yerinde tesisleşmeyle ilgili çalışmaların sürdüğünü anlatan Gardiyanoğlu, “Uluslararası ihaleye çıkarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın 9 katlı binasının temellerini atacağız. Yapılacak olan turistik bir tesisin ihale şartnamesine bu maddeyi koyduracağız ve devletin kasasından tek kuruş çıkmadan bu binayı yapacağız.” dedi. 

 

“TÜRKİYE’YE ÇAY KAHVE İÇMEK İÇİN GİTMİYORUZ”

Türkiye’ye çay kahve içmek için gitmediklerini söyleyen Bakan Gardiyanoğlu, “Oradaki mevkidaşlarımızla çeşitli paylaşımlarda bulunuyoruz, desteklerini alıyoruz. Birçok projemize destek olma sözü verdiler. Üç aylık süreç içerisinde birçok dairemizde dijitalleşmeye geçtik. Tüm çalışmalarımızı vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştırmak için yapıyoruz.” ifadelerini kullandı.

 

“ÇALIŞMA AFFININ HAZIRLIKLARI BİTMEK ÜZERE”

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu hazırlıkları tamamlanmak üzere olan çalışma affına da değindi. Çalışma affında sona yaklaştıklarını belirten Bakan Gardiyanoğlu geçtiğimiz yıllarda üçüncü dünya ülkelerinden gelen kişilerle ilgili büyük sıkıntılar yaşandığını belirterek bununla ilgili olarak bir af hazırladıklarını kaydetti. Şu anda adada olanların bu  aftan  faydalanacağını  kaydeden Gardiyanoğlu, Meclis komitesinde onaylandıktan sonra affı geçirmeyi planladıklarını anlattı.

Gardiyanoğlu, “Eski aflardan iki farkı olacak. Birincisi asgari ücretin dörtte biri oranında bir harç yatıracaklar, ikincisi ise çalışma hayatına dahil olmak isteyen kişiler işvereni ile birlikte bize başvuracak. Yani nerede çalışacağını gösterecek. Çalışma affı süresi bittikten sonra tüm ilçelerde etkin denetime çıkacağız. Bu süreçte aftan yararlanmayıp çalışma hayatına dahil olmayan kişilere ve bu kişileri çalıştıranlara yasal çerçevede cezalar keseceğiz. İçişleri Bakanımız ile toplantı yaparak son şeklini verdik ve savcılıktan görüş alacağız. Muhtemelen Aralık ayı bitmeden meclise sunarak onayını alacağız.” dedi.

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