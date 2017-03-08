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Bakan Kaya fabrika işçisi Elvan Mutlu'nun cenaze törenine katıldı

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Bakan Kaya fabrika işçisi Elvan Mutlu'nun cenaze törenine katıldı
Bursa'da meydana gelen kazada yaşamını yitiren Mutlu'nun cenaze törenine katılan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Kaya "Çok acı bir olay yaşadık. Ailelerine, milletimize başsağlığı diliyorum. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne buruk girdik" dedi.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Bursa-Ankara karayolunda dün meydana gelen ve 7 kadının hayatını kaybettiği, 39 kişinin yaralandığı trafik kazasına ilişkin, "Çok acı bir olay yaşadık. Ailelerine, milletimize başsağlığı diliyorum. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne bu sene buruk girdik ülke olarak." dedi.

Bakan Kaya, ilk olarak dünkü kazada yaralanan Şirin Vatansever'i tedavi gördüğü Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesinde ziyaret etti. Kaya, Vatansever'in sağlık durumuyla ilgili bilgi aldıktan sonra, trafik kazasından duyduğu üzüntüyü dile getirerek, ailelere her türlü desteği vermeye hazır olduklarını kaydetti. Bakan Kaya, Vatansever'e Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın da geçmiş olsun dilekleri ile selamını da iletti.

Ziyaretin ardından hastane çıkışında basın mensuplarına açıklama yapan Kaya, yaralanan 39 kişiden 12'sinin hastanelerdeki tedavisinin sürdüğünü ifade ederek "Diğerlerinin ayakta tedavileri devam ediyor, taburcu edilmişler. 7 Kadın işçimizi kaybettik. Çok acı bir olay yaşadık. Ailelerine, milletimize başsağlığı diliyorum. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne bu sene buruk girdik ülke olarak. Milletimizin başı sağ olsun." diye konuştu.

Kazada yaşamını yitiren Elvan Mutlu'nun cenaze töreni

Hastane ziyaretinin ardından Kaya, dünkü kazada yaşamını yitiren fabrika işçisi Elvan Mutlu'nun cenaze törenine katıldı.

Yunus Emre Mahallesi'ndeki Haci Hatip Camii'ne gelen Kaya, burada Elvan Mutlu'nun babası İsmet, annesi Fikriye ve eşi Mümin Mutlu'ya taziyelerini iletti.

Bir süre Elvan Mutlu'nun 4 yaşındaki oğlu Ayaz Mutlu ile ilgilenen Kaya, tören boyunca anne Fikriye Mutlu'nun yanından hiç ayrılmadı. Elvan Mutlu'nun cenaze törenine, ailesi ve yakınlarının yanı sıra Vali Yardımcısı Yunus Fatih Kadiroğlu, Büyükşehir Belediye Başkan Yardımcısı Abdullah Karadağ, Yıldırım Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Cenaze daha sonra defnedilmek üzere Hamitler Mezarlığına götürüldü.

Mehmet Tüzün idaresindeki 16 KT 064 plakalı yolcu otobüsünün, Mezit-7 mevkisinde virajı alamayarak refüje devrilmesi sonucu, Meyse Keskin, Leyla Çiçek, Özlem İnan, Güleydan Sezer, Leyla Yalçın, Fatma Hacıoğlu ve Elvan Mutlu hayatını kaybetmiş, 39 kişi yaralanmıştı.

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