Bakan Kaya: İfade ve toplanma hakkı ayaklar altına alındı

Hollanda'da referandum etkinliği düzenlemesine izin verilmeyen ve sınır dışı edilen Bakan Kaya, Türkiye dönüşünde açıklamalarda bulundu.

Türkiye Enerji Bakanı Berat Albayrak ile birlikte kameralar karşısına geçen Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Hollanda'dan sınır dışı ile sonuçlanan gerilime yönelik açıklamalarda bulundu.

Basın toplantısında ilk sözü Bakan Albayrak aldı. Berat Albayrak, Hollanda ve Avrupa demokrasisi için insan hakları ve özgürlükler noktasında bir "utanç gecesi” yaşandığını kaydederek, "Demokrasinin beşiği denen bir kıta, uluslararası hukuka dair ne varsa hepsini ayaklar altına aldı” şeklinde konuştu. Tüm bunları "Faşizan Nazi mantığı” olarak değerlendirmenin takdirini vatandaşlara bırakmak gerektiğini ifade eden Albayrak, "Dün akşam birçok Avrupalı meslektaşımızla görüşmeler gerçekleştirdik. Birçoğu kendi hükümetlerini eleştirdiler, ancak bunu kamuoyu önünde yapmaktan çekiniyorlar. Avrupalı meslektaşımızın bize söylediklerini kamuoyuna açık bir şekilde ifade etmekten çekinmesi, korkması daha endişe verici bir noktadır” dedi.

Yaşananları Avrupa Birliği'ndeki özgür ve demokratik düşüncenin geleceği açısından kaygı verici bulduklarını ifade eden Albayrak, "16 Nisan'da referandum yapacak bir ülkenin yaklaşık 5 milyon vatandaşını yerinde bilgilendirme, bu süreçle ilgili anlatma ve onların oy haklarını kullanmaları için yapılan ziyaretleri iptal etmek, diplomatik pasaporta sahip kişilerin ziyaretlerini engellemek çok ağır bir süreçtir, kabul etmemiz mümkün değildir” dedi.