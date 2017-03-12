 Detay Kıbrıs Gazetesi Bugün
  • BIST 89.611
  • Altın 144,500
  • Dolar 3,7394
  • Euro 3,9897
  • Lefkoşa 16 °C
  • Mağusa 16 °C
  • Girne 18 °C
  • Güzelyurt 12 °C
  • İskele 16 °C
  • İstanbul 8 °C
  • Ankara 8 °C
SON DAKİKAErdoğan'dan Hollanda'ya sert cevap!

Bakan Kaya: İfade ve toplanma hakkı ayaklar altına alındı

»
Bakan Kaya: İfade ve toplanma hakkı ayaklar altına alındı
Hollanda'da referandum etkinliği düzenlemesine izin verilmeyen ve sınır dışı edilen Bakan Kaya, Türkiye dönüşünde açıklamalarda bulundu.

Türkiye Enerji Bakanı Berat Albayrak ile birlikte kameralar karşısına geçen Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Hollanda'dan sınır dışı ile sonuçlanan gerilime yönelik açıklamalarda bulundu.

Basın toplantısında ilk sözü Bakan Albayrak aldı. Berat Albayrak, Hollanda ve Avrupa demokrasisi için insan hakları ve özgürlükler noktasında bir "utanç gecesi” yaşandığını kaydederek, "Demokrasinin beşiği denen bir kıta, uluslararası hukuka dair ne varsa hepsini ayaklar altına aldı” şeklinde konuştu. Tüm bunları "Faşizan Nazi mantığı” olarak değerlendirmenin takdirini vatandaşlara bırakmak gerektiğini ifade eden Albayrak, "Dün akşam birçok Avrupalı meslektaşımızla görüşmeler gerçekleştirdik. Birçoğu kendi hükümetlerini eleştirdiler, ancak bunu kamuoyu önünde yapmaktan çekiniyorlar. Avrupalı meslektaşımızın bize söylediklerini kamuoyuna açık bir şekilde ifade etmekten çekinmesi, korkması daha endişe verici bir noktadır” dedi.

Yaşananları Avrupa Birliği'ndeki özgür ve demokratik düşüncenin geleceği açısından kaygı verici bulduklarını ifade eden Albayrak, "16 Nisan'da referandum yapacak bir ülkenin yaklaşık 5 milyon vatandaşını yerinde bilgilendirme, bu süreçle ilgili anlatma ve onların oy haklarını kullanmaları için yapılan ziyaretleri iptal etmek, diplomatik pasaporta sahip kişilerin ziyaretlerini engellemek çok ağır bir süreçtir, kabul etmemiz mümkün değildir” dedi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Rus milletvekili: Erdoğan'ın Putin'e 'değerli dostum' diye hitap ettiğini unutmayalım12 Mart 2017 Pazar 10:27
  • Çavuşoğlu: Bu adımın bir karşılığı olacak12 Mart 2017 Pazar 09:37
  • Hollanda, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'yı sınır dışı etti12 Mart 2017 Pazar 09:05
  • Maliye Bakanı Ağbal: Bu Nazizm tekrar hortlatılmaya çalışılıyor12 Mart 2017 Pazar 09:04
  • Hollanda'da Türk vatandaşlarına polis köpekleriyle müdahale12 Mart 2017 Pazar 09:03
  • Başbakan Yıldırım: Muameleye misliyle karşılık verilecektir12 Mart 2017 Pazar 09:02
  • Erdoğan'dan Hollanda'ya sert cevap!11 Mart 2017 Cumartesi 14:57
  • Çavuşoğlu'nun uçuş iznini iptal edildi!11 Mart 2017 Cumartesi 13:34
  • Putin'den Türkiye'ye övgü11 Mart 2017 Cumartesi 11:08
  • Erdoğan ve Putin'den ortak açıklama: Vize yasağı kalkacak11 Mart 2017 Cumartesi 11:07
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    YAŞAM
    EĞİTİM
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti