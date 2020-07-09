Bakan Koca: Anadolu’da birinci dalga devam ediyor; düğünlerde ‘gözlemci’ olacak

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, corona virüsü önlemleri kapsamında düğün, nişan gibi törenlerde toplum sağlığı adına ‘gözlemci‘ bulundurulması yönünde hazırlıklar olduğunu kaydetti.

Koca, Kurban Bayramı’nda alınacak önlemlere ilişkin ise “Bayrama doğru illerdeki vaka seyrine göre il bazında birtakım kısıtlamalar olabilir. Gelecek hafta yine konuşmuş olacağız” dedi. Bakan Koca bir soru üzerine, “Kamuda vardiya sistemine geçmek gibi bir durum şu an gündemimizde yok” diye konuştu.

Koca şu açıklamaları yaptı:

– Asker uğurlamasında ne uğurlayan ne de uğurlanan hiç risk almamalıdır. Sağlık da vatani göreve saygı da bunu icap ettirir.

– Düğün, nişan gibi törenlerde toplum sağlığı adına ‘gözlemci’ bulundurulması yönünde hazırlık söz konusudur.

– Anadolu’da birinci dalga halen devam ediyor.

– Diyarbakır, Konya, Adana, Gaziantep, Urfa en yüksek vaka sayılarını yeni görüyor. Vaka artışlarının tedbirlerin gücüyle azalacağını düşünüyoruz.

– Son 10 gün içinde gerileme gösterdiğimiz yerden toparlanabileceğimizi kanıtladık. Yeni vaka sayılarımız 1000 seviyelerinde.

– Son üç gün en az vaka görülen iller; Tunceli, Artvin, Iğdır, Erzincan, Bayburt, Kırklareli ve Bilecik oldu.

– Son üç gün ortalamasıyla en çok vakanın görüldüğü iller; İstanbul, Ankara, Gaziantep, Konya, Mardin, Diyarbakır ve Şanlıurfa.

– Ortalama hastanede yatış süresi 21-22 günden üç günlere, ortalama yoğun bakım süreleri 18-20 günden iki günlere kadar indi.

– Kurban Bayramı’na doğru illerdeki vaka seyrine göre il bazında birtakım kısıtlamalar olabilir. Gelecek hafta yine konuşmuş olacağız.

– (Okullardaki Covid-19 tedbirleri) 31 Ağustos’a doğru salgının seyrinde farklılık olursa, online ya da hibrid birtakım yöntemler önerilebilir.

– (Covid-19 aşısı) Hayvan çalışmaları devam ediyor. Sürecin başarılı seyrettiğini söyleyebilirim. Eylül-ekimde klinik çalışmalara geçebiliriz.

– (Antikor testlerinin sonuçları) 18 bin kişinin tamamlanmasıyla muhtemelen haftaya açıklamış oluruz.

– (Almanya’nın seyahat uyarısıyla ilgili görüşmeler) Taleplerimiz doğrultusunda bazı bölgelerimizle ilgili olumlu sonuçlanacağını umuyoruz.

– Kamuda vardiya sistemine geçmek gibi bir durum şu an gündemimizde yok.

– (Favipiravir) Türkiye’de imalatı için 4 firma tarafından müracat edildi. 1-2 gün içerisinde ruhsat süreçleri bitmiş olacak. Artık bu ilacı hem uluslararası boyutuyla satabilecek hem de kendi hastamıza yoğun olarak kullandığımız bu ilacı 4 firmayla gerçekleştirmiş olacağız.

– Özellikle sağlık üzerinden politika yapmak hiçbir siyasetçiye şifa olmaz. Önerilerimizi yapıcı yapalım, mücadelemiz korona virüsüyle olsun.