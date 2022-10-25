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Bakan Koca, Binali Yıldırım'ın son durumunu açıkladı

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Bakan Koca, Binali Yıldırım'ın son durumunu açıkladı
Bakan Koca, Binali Yıldırım'ın son durumunu açıkladı

Sağlık Bakanı Koca, Azerbaycan'da geçirdiği  trafik kazası sonrasında tedavisi Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesinde devam eden Binali Yıldırım'ın sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı.

Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Azerbaycan'da geçirdiği trafik kazası sonrasında tedavisi Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesinde devam eden Sn. Binali Yıldırım'ın sağlık durumu iyi. Kırık sebebiyle bugün yapılan operasyon başarıyla tamamlandı. Kendilerine tekrar geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum." dedi.

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