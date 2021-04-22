Bakan Koca: Çok yakında Sputnik V aşısı da devreye girecek

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, video konferans yöntemiyle toplanan Koronavirüs Bilim Kurulu sonrası açıklama yaptı.

Koca, "Vaka sayılarındaki artış hızı azaldı. Bundan sonra kısıtlama ve tedbirlere uyumla vaka sayısı düşecek" dedi.

Kovid-19'da Hindistan varyantı konusunda Bakan koca, "Ülkemizde henüz bu varyant tespit edilmese de yine hızlı bulaşan bu varyanta karşı da tedbirler alınmıştır" ifadesini kullandı.

Koca, "Mevcut mutasyonlar dışında yeni bir tür daha ortaya çıktı. Hindistan varyantı olarak bilinen yeni bir tür mutasyon daha tespit edilmiştir. Ülkemizde henüz bu varyant tespit edilmese de yine hızlı bulaşan bu varyanta karşı da tedbirler alınmıştır. Bu kapsamda Hindistan’dan ve Hindistan temaslı seyahatlerden ülkemize giriş yapmak isteyen kişiler belirlenen yurtlarda karantinaya alınarak 14 gün gözetim altında tutulduktan sonra ülkeye girişlerine izin verilmektedir" dedi.

Sputin-V aşısı da devreye alınacak

Aşı programının Ramazan ayında planlanan hali ile devam ettiğini belirten Bakan Koca, "Ramazan ayının başlaması ile birlikte aşı olmayı erteleyen vatandaşlarımızın sayısı artmıştı. Ancak, iftardan sonra da aşı olunabilmesi vatandaşlarımızın aşı randevularını erkenden alarak aşı olmalarını temin etti. Aşı tedariki ile ilgili olarak daha önce paylaştığım bilgilerde elimizdeki en iyi tedarik şartlarını en hızlı şekilde milletimizin hizmetine sunma gayretindeyiz demiştim. İki aşı türü şu an aktif olarak kullanılmakta ve bunların sayısını artırmaya yönelik çalışmalar da devam etmektedir. Çok yakında Sputnik V aşısının da devreye gireceğini belirtmek isterim" diye konuştu.

"Bugünlerde üçüncü bir inaktif aşımızın daha Faz-1 klinik çalışması Ankara Şehir Hastanemizde başlayacaktır"

Yerl aşı çalışmalrı hakkınd da bilgi veren Fahrettin Koca, "İnaktif aşı adayımız Faz-2 çalışmasını tamamlamak üzere. Mayıs ayı içinde son adım olan Faz-3 aşamasına geçecektir. Bugünlerde üçüncü bir inaktif aşımızın daha Faz-1 klinik çalışması Ankara Şehir Hastanemizde başlayacaktır" dedi.

Koca, "Türkiye 7 farklı aşı platformu ile kendi gücünü elde etme yolunda önemli adımlar atmaktadır" diye konuştu.

"Sorumluluk kimde" tartışması

"Salgın yönetiminde toplumu doğru bilgilendirmek ve bir arada tutarak birlikte mücadele etmek hepimizin sorumluluğudur" diyen Bakan Koca, sorumluluk tartışmaları konusunda da şunları söyledi:

"Geçtiğimiz günlerde dile getirdiğim sorumluluğun 84 milyonda, hepimizde olduğuna dair sözlerimin yanlış anlaşılmış olabileceğini düşünerek açmak isterim. Sorumluluk, suçlama ya da suçlu bulma manasına gelmez. Sorumluluk daha iyi koşullara ulaşmak için birlikte mücadele etmemizi, birlik ve beraberlikten ayrılmamayı, birbirimizi teşvik etmeyi, gayretlendirmeyi ve en önemlisi birbirimizi korumayı kapsayan kuşatıcı bir birliktelik idealidir. Salgınla mücadelede sorumluluk almamış, iyi kötü hiçbir değerlendirme yapmadan kategorik olarak kendisine benzemeyeni eleştirme alışkanlığı olan siyasi söylem sahiplerini salgını sorumsuzca siyasete alet etmek yerine sorumluluk alarak toplumla birlikte bu zorlu mücadeleye katılmaya davet ediyorum"

“Öfke gelir göz kızarır, öfke geçer yüz kızarır”

Koca, "Birileri Bilim Kurulumuzu hedef alarak, bilime saygısının olmadığını saldırganca haykırsa da buna siyasi karşılık vererek parçası olmayacağım" dedi.

Koca, sözlerine şöyle devam etti:

“Buradan bir kere daha açıkça ifade edeyim: Üzerimdeki sorumluluğu siyasete malzeme etmedim, edilmesine de müsaade etmeyeceğim. Birileri Bilim Kurulumuzu dahi hedef alarak bilime saygısının olmadığını saldırganca haykırsa da bu duruma siyasi bir karşılık vererek parçası olmayacağım. Topluma örnek olması gerekenler memnun olmadığı, kategorik olarak karşısında yer aldığı her şeye pervasızca saldırma hakkını kendinde görmemeli. Bu yaklaşım hakikatle yüzleşince son bulmalıdır. Gündem ve mücadelemiz sadece ve sadece vatandaşlarımızın sağlığını, huzurunu ve refahını korumaktan ibarettir. “İnsanlar ölüyor bunlar izliyor” demek önce bilim insanlarımıza, sağlık çalışanlarımıza, hasta yakınlarımıza, kurallara uyarak mücadeleye katılan tüm vatandaşlarımıza hakaret etmektir. Başarıyla yürütülen çalışmalar kimseye siyaseten kayıp yaşatmaz. Mevcut yönetimin mücadelede başarılı olmak için gayret etmesi yönetime karşı siyasi hesapları olanları öfkelendirmemeli. Unutulmamalıdır ki öfke gelir göz kızarır, öfke geçer yüz kızarır. Bilimin gücüne ve insanımızın irfanına güvenin”