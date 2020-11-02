Bakan Koca Elif'in sağlık durumunu açıkladı

İzmir'den sevindiren haber: Sağlık Bakanı Koca, depremden 65 saat sonra enkaz altından çıkarılan 3 yaşındaki Elif Perinçek'in ciddi bir kas ezilmesi ya da kırığının olmadığını açıkladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, depremden 65 saat sonra enkazdan kurtarılan 3 yaşındaki Elif Perinçek ile depremden 58 saat sonra kurtarılan 14 yaşındaki İdil Şirin'in sağlık durumları hakkında sosyal medya hesabından bilgi verdi.

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bilinci açık, ciddi bir kas ezilmesi ya da kırığı yok. Enkaz altında uzun hareketsiz kaldığı ve sıkıştığı için yoğun bakımda takip ediliyor. İki ablasının da durumu iyi" ifadelerini kullandı.

ELİF PERİNÇEK. 65 saat sonra kurtarıldı. 3 yaşında. SAĞLIK DURUMU: Bilinci açık, ciddi bir kas ezilmesi ya da kırığı yok. Enkaz altında uzun süre hareketsiz kaldığı ve sıkıştığı için yoğun bakımda takip ediliyor. İki ablasının da durumu iyi. — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) November 2, 2020

Annesi ve ablaları ile birlikte Doğanlar Apartmanı enkazı altında kalan Elif Perinçek, depremden 65 saat sonra kurtarıldı. Elif'in binanın kolonuyla evin penceresi arasına sıkıştığı belirlenmişti.

Gözyaşlarını tutamadılar

Kurtarma ekibinde yer alan İzmir Büyükşehir Belediyesi (İBB) İtfaiye Müdür Yardımcısı Ahmet Yavuz, ümitlerin azaldığı bir anda Elif'in gülüşünü gördükten sonra gözyaşlarını tutamadıklarını anlattı. Yavuz, "Enkazdan çıkarırken Elif, İBB İtfaiyesinden Muammer Çelik arkadaşımızın parmağını sıktı. O sırada hemen bir yoğunlaşma yaşandı. Gözleri açıktı ve kolları oynuyordu. Elif’in gülüşünü gördükten sonra mutluluktan gözyaşlarımızı tutamadı" dedi.

Elif'in annesi Seher Dereli Perinçek ile 10 yaşındaki ikiz ablaları Elzem ve Ezel, depremden 23 saat sonra enkazdan yaralı olarak kurtarılmıştı. Enkaz altında kalan ağabeyi 7 yaşındaki Umut Perinçek ise yaşamını yitirmişti.

Koca: İdil Şirin'in hayati fonksiyonları yerinde

Sağlık Bakanı Koca, depremden 58 saat sonra kurtarılan 14 yaşındaki İdil Şirin'in sağlık durumuna ilişkin bilgiler de paylaştı.

Koca, İdil Şirin'in sağlık durumuna ilişkin olarak "Bilinci açık, hayati fonksiyonları yerinde, böbrek fonksiyonları normal. Enkaz altında uzun süre hareketsiz kaldığı ve sıkıştığı için yoğun bakımda takip ediliyor. Tetkikinde omurgasında kırık görülmedi" bilgilerini verdi.

Bayraklı mahallesindeki Emrah Apartmanı enkazı altında kalan İdil Şirin, sesinin duyulmasının ardından titizlikle yapılan çalışmalar sonucu yaralı olarak kurtarılmıştı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından verilen bilgiye göre kentte 8 binada arama kurtarma çalışmaları sürüyor. İzmir Seferihisar açıklarında Cuma günü meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki deprem sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 85'e, yaralananların sayısı ise 994'e yükseldi.