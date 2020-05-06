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Bakan Koca: İstiklal Caddesi bugün iyi bir görüntü vermedi, kalabalık için çok erken

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Bakan Koca: İstiklal Caddesi bugün iyi bir görüntü vermedi, kalabalık için çok erken
Bakan Koca: İstiklal Caddesi bugün iyi bir görüntü vermedi, kalabalık için çok erken

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METİN BOYUTUAaAa

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "İstiklal Caddesi, bugün iyi bir görüntü vermedi. Bir kareye bu kadar insan girmesi için çok erken" ifadesini kullandı.

Bakan Koca, Twitter hesabı üzerinden İstiklal Caddesi'ndeki kalabalığa ilişkin paylaşımda bulundu.

Paylaşımında söz konusu kalabalığın fotoğrafına da yer veren Koca, "İstiklal Caddesi, bugün iyi bir görüntü vermedi. Bir kareye bu kadar insan girmesi için çok erken. Günlük hayattan her fotoğraf, Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosuna destek vermeli. Evde kalmaya çalışalım. Çıkarsak maske kullanalım, sosyal mesafe kuralına uyalım" uyarılarında bulundu.

Türkiye'de Covid-19 vaka sayısı 129 bin 491'e, can kaybıysa 3 bin 520'ye ulaştı. 73 binden fazla Covid-19 hastasıysa iyileşerek taburcu edildi.

Bakan Koca önceki gün yaptığı paylaşımda, "Yoğun bakım hasta sayısı, entübe hasta sayısı ve vefat sayısında düşüş devam ediyor. Yeni iyileşen hasta sayısı, başarının diğer göstergesi. Vaka sayısında, seyirde görülebilecek kısmi bir artış var. Yeni bir dönemdeyiz. Salgına fırsat tanımamalıyız" ifadelerini kullanmıştı.

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