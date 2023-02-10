Bakan Koca: Kahramanmaraş merkezli depremlerde 20 bin 213 kişi hayatını kaybetti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Hatay İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü’nde yaptığı açıklamada, Kahramanmaraş merkezli depremlerde 20 bin 213 kişinin hayatını kaybettiğini, 80 bin 52 kişinin yaralandığını açıkladı.

Koca, “Şu anda kimliği belirlenemeyen ya da yanında refakatçisi olmayan 0-18 yaş grubundaki evlatlarımız Ankara, Mersin, Adana, Kayseri ve İstanbul’daki hastanelerimizde bulunmaktadır. Bu çocuklarımızın Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın gözetimi altında takip ve tedavileri devam etmektedir” dedi ve şöyle devam etti:

"Kimliğini bilmediğimiz hastaların dijital fotoğraflarını eşleştirme için özel yazılıma yüklüyoruz. Önemli kısmının kimlik bilgilerine ulaşacağımızı umuyorum."

Hatay'ın depremden etkilenen illerin başında geldiğini söyleyen Koca, Hatay'da hayatını kaybedenlerin sayısını 6 bin 205, yaralananların sayısını 17 bin 823 olarak açıkladı.