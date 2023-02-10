Bakan Koca: Kahramanmaraş merkezli depremlerde 20 bin 213 kişi hayatını kaybetti

Koca, “Şu anda kimliği belirlenemeyen ya da yanında refakatçisi olmayan 0-18 yaş grubundaki evlatlarımız Ankara, Mersin, Adana, Kayseri ve İstanbul’daki hastanelerimizde bulunmaktadır. Bu çocuklarımızın Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın gözetimi altında takip ve tedavileri devam etmektedir” dedi ve şöyle devam etti:
"Kimliğini bilmediğimiz hastaların dijital fotoğraflarını eşleştirme için özel yazılıma yüklüyoruz. Önemli kısmının kimlik bilgilerine ulaşacağımızı umuyorum."
Hatay'ın depremden etkilenen illerin başında geldiğini söyleyen Koca, Hatay'da hayatını kaybedenlerin sayısını 6 bin 205, yaralananların sayısını 17 bin 823 olarak açıkladı.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.