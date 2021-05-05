Bakan Koca: Üçüncü dozları yerli aşıyla yapabiliriz

Yeni Şafak'a konuşan Koca,“En az altı ay geçtikten sonra olmak üzere; rapel yani hatırlatma dozları tek doz olarak öneriliyor. Bu durumda rapel dozlarını, hatırlatma dozlarını yerli aşı ile yapabileceğimizi düşünüyorum” dedi.
Koca, Türkiye'nin nüfusunun üç katı kadar aşı için sözleşme yapıldığını ve Eylül ayından itibaren de kendi geliştirdiği aşının devreye girmesinin beklendiğini belirtti.
Türkiye'de aşılama programında Çinli Sinovac şirketinin geliştirdiği CoronaVac ile Pfizer/BioNTech aşıları kullanılıyor. Türkiye, son olarak Rusya'nın geliştirdiği Sputnik V aşısının acil kullanımına onay verdi.
Koca'nın açıklamasına göre, Türkiye'nin şu ana kadar 250 milyon dozun üzerinde sipariş verdiği hesaplanıyor.
Koca, Türkiye'nin "iki-üç hafta içerisinde" milyonlarca kişiye CoronaVac aşısının uygulanmasına yönelik sonuçları açıklayacağını belirterek, şunları aktardı:
Quote Message: Kasım-aralık döneminde yaşanan pikte hayatını kaybeden sağlık çalışanlarımızın sayısı dikkate alındığında, aşının bu dönemde yaşadığımız pikte sağlık çalışanlarımızın üzerindeki koruyucu etkisini daha net görmüş oluyoruz. Sağlık çalışanlarının toplam vaka içindeki payı, beş kat düştü. Hastaneye yatanlar içindeki payı da yaklaşık dört kat azaldı. Aşı sonrası özellikle 65 yaş üstündeki vatandaşlarımızın, toplam vaka içindeki payı yüzde 17’lerden yüzde 7 küsura indi."
Kasım-aralık döneminde yaşanan pikte hayatını kaybeden sağlık çalışanlarımızın sayısı dikkate alındığında, aşının bu dönemde yaşadığımız pikte sağlık çalışanlarımızın üzerindeki koruyucu etkisini daha net görmüş oluyoruz. Sağlık çalışanlarının toplam vaka içindeki payı, beş kat düştü. Hastaneye yatanlar içindeki payı da yaklaşık dört kat azaldı. Aşı sonrası özellikle 65 yaş üstündeki vatandaşlarımızın, toplam vaka içindeki payı yüzde 17’lerden yüzde 7 küsura indi."
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