  • BIST 1.417
  • Altın 478,257
  • Dolar 8,3410
  • Euro 10,0122
  • Lefkoşa 33 °C
  • Mağusa 31 °C
  • Girne 26 °C
  • Güzelyurt 30 °C
  • İskele 31 °C
  • İstanbul 19 °C
  • Ankara 23 °C
SON DAKİKA"Toplam 9502 test yapıldı, 49'u yerel 60 pozitif vakaya rastlandı, 74 kişi taburcu edildi" 

Bakan Koca: Üçüncü dozları yerli aşıyla yapabiliriz

» »
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ikinci dozdan altı ay sonrası için tavsiye edilen üçüncü dozun Türkiye'de geliştirilen aşıyla yapılabileceğini söyledi.
Bakan Koca: Üçüncü dozları yerli aşıyla yapabiliriz

Yeni Şafak'a konuşan Koca,“En az altı ay geçtikten sonra olmak üzere; rapel yani hatırlatma dozları tek doz olarak öneriliyor. Bu durumda rapel dozlarını, hatırlatma dozlarını yerli aşı ile yapabileceğimizi düşünüyorum” dedi.

Koca, Türkiye'nin nüfusunun üç katı kadar aşı için sözleşme yapıldığını ve Eylül ayından itibaren de kendi geliştirdiği aşının devreye girmesinin beklendiğini belirtti.

Türkiye'de aşılama programında Çinli Sinovac şirketinin geliştirdiği CoronaVac ile Pfizer/BioNTech aşıları kullanılıyor. Türkiye, son olarak Rusya'nın geliştirdiği Sputnik V aşısının acil kullanımına onay verdi.

Koca'nın açıklamasına göre, Türkiye'nin şu ana kadar 250 milyon dozun üzerinde sipariş verdiği hesaplanıyor.

Koca, Türkiye'nin "iki-üç hafta içerisinde" milyonlarca kişiye CoronaVac aşısının uygulanmasına yönelik sonuçları açıklayacağını belirterek, şunları aktardı:

Quote Message: Kasım-aralık döneminde yaşanan pikte hayatını kaybeden sağlık çalışanlarımızın sayısı dikkate alındığında, aşının bu dönemde yaşadığımız pikte sağlık çalışanlarımızın üzerindeki koruyucu etkisini daha net görmüş oluyoruz. Sağlık çalışanlarının toplam vaka içindeki payı, beş kat düştü. Hastaneye yatanlar içindeki payı da yaklaşık dört kat azaldı. Aşı sonrası özellikle 65 yaş üstündeki vatandaşlarımızın, toplam vaka içindeki payı yüzde 17’lerden yüzde 7 küsura indi."

Kasım-aralık döneminde yaşanan pikte hayatını kaybeden sağlık çalışanlarımızın sayısı dikkate alındığında, aşının bu dönemde yaşadığımız pikte sağlık çalışanlarımızın üzerindeki koruyucu etkisini daha net görmüş oluyoruz. Sağlık çalışanlarının toplam vaka içindeki payı, beş kat düştü. Hastaneye yatanlar içindeki payı da yaklaşık dört kat azaldı. Aşı sonrası özellikle 65 yaş üstündeki vatandaşlarımızın, toplam vaka içindeki payı yüzde 17’lerden yüzde 7 küsura indi."

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Astım hastalığıyla ilgili doğru bilinen yanlışlar04 Mayıs 2021 Salı 22:20
  • Yeni nesil Kovid aşıları geliştiriliyor: 'Daha fazla pandemi çıkması kesin gibi'04 Mayıs 2021 Salı 20:35
  • Avrupa İlaç Ajansı Sinovac aşısını değerlendirmeye aldı04 Mayıs 2021 Salı 18:51
  • Hastanelerde AstraZenaca aşısı yoğunluğu04 Mayıs 2021 Salı 15:42
  • BioNTech CEO'su Şahin: Aşının yeni bir versiyonu geliştirildi04 Mayıs 2021 Salı 15:40
  • Avrupa İlaç Kurumu, Çin aşısı SinoVac'ı gerçek zamanlı incelemeye aldı04 Mayıs 2021 Salı 14:59
  • 40 gün aç ve susuz kalmayı deneyen Rus YouTuber öldü04 Mayıs 2021 Salı 14:57
  • Dünya genelinde 1,16 milyardan fazla doz Covid-19 aşısı yapıldı04 Mayıs 2021 Salı 14:55
  • Sosyal medyada dolaşan diyet listelerine dikkat04 Mayıs 2021 Salı 14:27
  • Avrupa İlaç Ajansı, Sinovac’ı ön değerlendirmeye aldı04 Mayıs 2021 Salı 13:54
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti