Bakan Koca: Üçüncü dozları yerli aşıyla yapabiliriz

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ikinci dozdan altı ay sonrası için tavsiye edilen üçüncü dozun Türkiye'de geliştirilen aşıyla yapılabileceğini söyledi.

Yeni Şafak'a konuşan Koca,“En az altı ay geçtikten sonra olmak üzere; rapel yani hatırlatma dozları tek doz olarak öneriliyor. Bu durumda rapel dozlarını, hatırlatma dozlarını yerli aşı ile yapabileceğimizi düşünüyorum” dedi.

Koca, Türkiye'nin nüfusunun üç katı kadar aşı için sözleşme yapıldığını ve Eylül ayından itibaren de kendi geliştirdiği aşının devreye girmesinin beklendiğini belirtti.

Türkiye'de aşılama programında Çinli Sinovac şirketinin geliştirdiği CoronaVac ile Pfizer/BioNTech aşıları kullanılıyor. Türkiye, son olarak Rusya'nın geliştirdiği Sputnik V aşısının acil kullanımına onay verdi.

Koca'nın açıklamasına göre, Türkiye'nin şu ana kadar 250 milyon dozun üzerinde sipariş verdiği hesaplanıyor.

Koca, Türkiye'nin "iki-üç hafta içerisinde" milyonlarca kişiye CoronaVac aşısının uygulanmasına yönelik sonuçları açıklayacağını belirterek, şunları aktardı: