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Bakan Koca'dan Covid-19 bilgilendirmesi: Salgın Anadolu'da ikinci zirve döneminde

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de 2 bin 165 kişinin daha Covid-19 hastası olduğunu; son 24 saatte 74 kişinin yaşamını yitirdiğini açıkladı.
Bakan Koca'dan Covid-19 bilgilendirmesi: Salgın Anadolu'da ikinci zirve döneminde

Koca, Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerini Twitter hesabından paylaştı.

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Bakan Koca, Türkiye'de koronavirüs aşısı yapılacak tarihi açıkladı

Bursa Şehir Hastanesi'nde canlı basın toplantısında konuşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs aşı çalışmalarıyla ilgili de açıklamada bulundu. Koca, ''Pfizer'in ve Çin snovak aşısının faz3 çalışmaları ülkemizde yapılmakta. Aralık'ta beklentimiz doğrultusunda bu bağışıklık düzeyinin geliştiğine kanaat getirirse, bu aşılardan birini Türkiye'de uygulamayı düşünüyoruz. Muhtemelen Aralık'ta 5 milyon gibi bir aşılamayı yapabiliriz'' ifadelerini kullandı.

Koca, ''Söyleyeceklerim salgının herhangi şeklinde tırmanışının bütün vatandaşları ilgilendirecek niteliktedir. Bursa'da yaptığımız toplantının muhatabı 5 ve diğer illerimizdir. İstanbul buna dahildir. Salgın Anadolu'da ikinci zirve dönemindedir. Riskli bir tırmanışla karşılaşıyoruz. İlk piki büyük illerde 14 Nisan'da ikinci zirveyi Eylül'de yaşamıştık'' şeklinde konuştu.

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