Bakan Koca'dan sevindiren açıklama! Yakın zamanda hayatımızdan çıkacak

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Özgürce nefes alacağımız günleri özledik. Maske, yakın zamanda hayatımızdan çıkmış olacak. COVID-19 aşı çalışmalarında büyük ilerlemeler var. Sonucu bekleyelim. Evimizin dışında, başkalarıyla olduğumuz her yerde maskemizi kuralına uygun şekilde takalım. Sabrınız için: Sağ olun" açıklamasında bulundu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün yaptığı açıklamada, "Prof. Dr. Uğur Şahin'le bir telefon görüşmesi yaptım. Prof. Şahin, Özlem Türeci ile Almanya’da, kendi şirketleri olan BioNTech’te Covid-19’a karşı bilim çevrelerinde ilgi uyandıran bir aşı geliştirdi. Görüşmede bu gelişmeyi ele aldık. Bakanlık olarak süreçte iletişim halindeydik" ifadelerini kullanmıştı. BioNTech ve Pfizer tarafından geliştirilen koronavirüs aşısının, Covid-19 hastalığına karşı yüzde 90'dan fazla etkili olduğu açıklandı.

Koronavirüs aşısında başarı elde eden BioNTech'in ardında Prof. Dr. Uğur Şahin ve Dr. Özlem Türeci var. Prof. Dr. Uğur Şahin, küresel olarak aşının 3. aşama çalışmalarının ilk ara analizinin, aşının "Covid-19'u etkili bir şekilde önleyebileceğine dair kanıt sağladığını" belirterek, “Bu inovasyon, bilim ve küresel iş birliği çabaları için bir zaferdir” dedi. Geliştirilen koronavirüs (Covid-19) aşısında test yapılan gönüllülerin yüzde 90'ında sonuçların olumlu olduğu ifade edilirken, test yapılan gönüllülerde, ciddi bir güvenlik kaygısı görülmedi. Şirketin ikinci testleri ise bu hafta sonu duyurulacak. Aşının hem koruyucu etkisi hem de herhangi bir yan etkisi olup olmadığı, iki yıllık bir sürede belli olacak.

BioNTech ve Pfizer tarafından geliştirilen koronavirüs aşısının fiyatı ABD'deki fiyatlandırılmaya göre doz başına 159 TL olacak.

Öte yandan Çin'in yeni tip koronavirüse (Covid-19) karşı geliştirdiği inaktif aşı adayının faz 3 çalışmaları kapsamındaki aşı, Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesinde gönüllü sağlık çalışanlarına yapıldı.

TÜRKİYE GENELİNDE 450 CİVARINDA SAĞLIK ÇALIŞANI AŞILANDI

Şu ana kadar Türkiye genelinde 450 civarında sağlık çalışanının aşılandığına dikkati çeken Kuşçu bu aşılamalarda ciddi bir yan etkiye de rastlanmadığını belirtti. İlk etapta 60 sağlık çalışanını aşılamayı hedeflediklerini anlatan Kuşçu, daha sonra ise aşılamanın diğer bireylerde devam edeceğini, aşının iki doz halinde 14 gün arayla uygulanacağını ifade etti.

Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Özay Akyıldız da son derece önemli olan bu çalışmada yer almaktan dolayı mutlu olduğunu kaydetti.

Aşı çalışmalarına gönüllü olarak katılan Genel Cerrahi Uzmanı Dr. Mehmet Çavuşoğlu, bu çalışmada yer almanın çok önemli olduğuna değinerek gelecek yıllarda salgının bir şekilde sonlanacağını ve insanlığın bu sıkıntılı süreci atlatacağına inandığını söyledi.