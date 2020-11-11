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Bakan Koca'nın teklifi kabul edildi; DSÖ, 2021'i 'Uluslararası Sağlık Çalışanları Yılı' ilan etti

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Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın önerisini kabul ederek, 2021 yılını tüm dünyada 'Uluslararası Sağlık Çalışanları Yılı' ilan etti.
Bakan Koca'nın teklifi kabul edildi; DSÖ, 2021'i 'Uluslararası Sağlık Çalışanları Yılı' ilan etti

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın önerisini kabul ederek, 2021 yılını tüm dünyada 'Uluslararası Sağlık Çalışanları Yılı' ilan etti.

Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; Bakan Koca önerisini ilk olarak 14-15 Eylül tarihli DSÖ Avrupa Bölge Komite toplantısında gündeme getirdi. Bakan Koca, 2021 yılının 'Sağlık Çalışanları Yılı' ilan edilmesi önerisini sunarken, Koronavirüs salgınının ortaya çıkmasıyla sağlık çalışanlarının daha da artan yüküne dikkat çekmeyi ve tüm sağlık çalışanlarının emeklerinin takdiri ile moral ve motivasyonlarının yükseltilmesini amaçladıklarını bildirdi.

Öneri, 11 Kasım 2020 tarihinde gerçekleştirilen 73'üncü Dünya Sağlık Asamblesi Genel Kurulu'nda üye ülkelerin tamamının desteğiyle kabul edildi ve 2021 yılı 'Uluslararası Sağlık Çalışanları Yılı' olarak ilan edildi.

Açıklamada kabul edilen karar tasarısı ile Covid-19 ile mücadelede gerek ülke içindeki başarılı uygulamaları gerekse dünyanın yaşadığı tıbbi malzeme eksikliği sürecinde uluslararası dayanışmaya verdiği katkı ile ön plana çıkan Türkiye'nin küresel sağlıktaki yön verici ve lider konumunu daha da güçlendirdiği vurgulandı.

"Destekleri için herkese teşekkürler"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sağlık çalışanlarının toplumlar için, giderek daha fazla önem ve sorumluluk taşıdığını belirterek, şunları kaydetti:

"Hizmetler daha geniş kitlelere ulaştıkça yük artıyor. Bizlere düşen, sağlık çalışanlarının üzerlerindeki yükü hafifletmek, fedakârlıklarını ise layıkıyla ifade etmektir. Sağlık çalışanlarını, insanlık önünde onurlandırmalıyız. İçinde olduğumuz pandemi döneminde, onların daima yapageldikleri, herkes için görünür hale gelmiştir. Bugünkü fotoğraf, bu mesleklerin özünün ifadesidir. Bunu kültürün hafızasına yerleştirmek için çaba göstermeliyiz. Sağlık çalışanlarının Covid-19 ile mücadele sürecindeki özverilerini göz önüne alarak, 2021 yılının Uluslararası Sağlık Çalışanları Yılı olması önerimizi DSÖ'ye ilettik. Hem Sayın Kluge'nin hem de DSÖ Genel Merkezi'ndeki dostlarımızın desteği ile üye ülkeler ve Avrupa Birliği başta olmak üzere diğer ortakların da katkılarıyla 2021 yılının Uluslararası Sağlık Çalışanları Yılı olması önerimizin hayata geçmesi için gerekli adımlar atıldı. Destekleri için herkese teşekkürler. En büyük teşekkürümüz ise sağlık çalışanlarınadır. Türkiye Cumhuriyeti ve şahsım adına, Dünya Sağlık Örgütü ile birlikte sağlık çalışanlarına adanmasını önerdiğimiz 2021 yılının amacına en uygun şekilde geçirilmesi için sorumluluk almaya hazır olduğumuzu belirtmek isterim."

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