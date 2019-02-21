Bakan Nami bu kez 3 Kıb-TEK Yönetim Kurulu üyesinin görevden alınmasını istedi!

Ekonomi ve Enerji Bakanı Özdil Nami bu kez 3 Kıb-TEK Yönetim Kurulu üyesinin görevden alınmasını istedi!

Salı günü toplanan Bakanlar Kurulu toplantısında Ekonomi ve Enerji Bakanı Özdil Nami, Kıb-TEK YK Başkanı Ahmet Hüdaoğlu'nun görevden alınmasından sonra bu kez de Kıb-TEK Yönetim Kurulu üyeleri Ercan Hoşkara, Yusuf Avcıoğlu ve Emre Efendi'nin yaptığı açıklamalardan rahatsızlık duyduğunu ve bu konuda Bakanlar Kurulu'na ilgili kişilerin yaptığı açıklamalardan oluşan birer dosya sunduğu öğrenildi.

Nami'nin isteği ise hükümette kriz yaratacak boyutlara ulaşıp ulaşmayacağı konusu ise bilinmiyor.

3 Parti başkanının konuyu dün görüştükleri de öğrenildi.

Başbakan Tufan Erhürman, Başbakan yardımcısı Kudret Özersay ile Milli Eğitim Bakanı Cemal Özyiğit'in Kıb-Tek gündemi ile mini zirve yaptıkları da öğrenildi.