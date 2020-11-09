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Bakan Nazım Çavuşoğlu’ndan 10 Kasım Mesajı

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Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün, sonsuzluğa uğurlandığı günün 82’nci yıldönümü nedeniyle mesaj yayımladı.
Bakan Nazım Çavuşoğlu’ndan 10 Kasım Mesajı

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün, sonsuzluğa uğurlandığı günün 82’nci yıldönümü nedeniyle mesaj yayımladı.

Mesajında, “Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu, Büyük Önder ve Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk’ü, aramızdan ayrılışının 82’nci yıldönümünde bir kez daha saygıyla, sevgiyle ve özlemle yâd ediyoruz” ifadelerine yer veren Çavuşoğlu, Kıbrıs Türk Halkı olarak Atatürk ilke ve devrimlerini benimsemeye ve uygulayıcısı olmaya devam edeceklerine vurgu yaptı.

Atatürk’ün tarih boyunca zorluklara, imkansızlıklara, darboğazlara boyun eğmediğini ve yorgun düşmüş bir milletin güçlü bir şekilde yeniden ayağa kalkmasına önderlik ettiğini de dile getiren Çavuşoğlu, “Atatürk, laik, çağdaş düşünce yapısı ve güçlü liderliği ile sadece Türk milletine önder olmamış, aynı zamanda tüm dünyaya da ışık tutmuştur.” dedi.

10 Kasım’ın, sadece Atatürk’ü anma günü olmadığının da altını çizen Çavuşoğlu, şöyle devam etti;

“10 Kasım, Atatürk’ün bizlere çizmiş olduğu yolda, gösterdiği hedefe yorulmadan yürüyerek, muasır medeniyet seviyesine ulaşma azmimizi tazelediğimiz gündür. Üzerimize düşen sorumlulukların bilinciyle, Atatürk’ün, ilke ve inkılaplarıyla aydınlattığı uygarlık yolunda kararlı bir şekilde ilerlemek için, var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz.

Bu duygu ve düşüncelerle, Başöğretmen, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ü aramızdan ayrılışının 82’nci yıldönümünde bir kez daha saygıyla, sevgiyle ve özlemle yâd ediyorum.”

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