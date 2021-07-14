Bakan Oğuz: 15 Temmuz’da bir kahramanlık destanı yazılmıştır

Maliye Bakanı Dursun Oğuz 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle mesaj yayımladı.

Anavatan Türkiye’de demokrasiyi ayaklar altına alarak, sivil hükümeti dış güçlerin de desteği ile yıkmaya çalışanlar 15 Temmuz’da Türk halkından en ağır cevabı aldılar. Suçsuz insanlarımızın kanlarını hiçe sayarak akıtanlar elbette ki amaçlarına ulaşamamış ve hüsrana uğramıştır. Anavatanımzı zayıflatmak, gücünü tüketmek emeline, yüce Türk halkı en güzel cevabı kenetlenerek vermiştir. Darbecilerin hedefledikleri engellenerek, Türkiye Cumhuriyeti’nin gücü ve halkının iradesi bir kez daha ortaya sergilenmiştir. Bu bağlamda 15 Temmuz'un yıl dönümü olan bu günlerde demokrasi ve vatan uğruna canını veren kahraman şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnet ve şükranla anıyoruz.