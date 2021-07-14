  • BIST 1.362,530
  • Altın 503,64
  • Dolar 8,6150
  • Euro 10,1400
  • Lefkoşa 35 °C
  • Mağusa 35 °C
  • Girne 33 °C
  • Güzelyurt 35 °C
  • İskele 35 °C
  • İstanbul 29 °C
  • Ankara 28 °C
SON DAKİKABM raportörü: Batı Şeria’daki İsrail yerleşimleri savaş suçu

Bakan Oğuz: 15 Temmuz’da bir kahramanlık destanı yazılmıştır

» »
Maliye Bakanı Dursun Oğuz 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle mesaj yayımladı.
Bakan Oğuz: 15 Temmuz’da bir kahramanlık destanı yazılmıştır

 

Maliye Bakanı Dursun Oğuz 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle mesaj yayımladı.

Anavatan Türkiye’de demokrasiyi ayaklar altına alarak, sivil hükümeti dış güçlerin de desteği ile yıkmaya çalışanlar 15 Temmuz’da Türk halkından en ağır cevabı aldılar. Suçsuz insanlarımızın kanlarını hiçe sayarak akıtanlar elbette ki amaçlarına ulaşamamış ve hüsrana uğramıştır. Anavatanımzı zayıflatmak, gücünü tüketmek emeline, yüce Türk halkı en güzel cevabı kenetlenerek vermiştir. Darbecilerin hedefledikleri engellenerek, Türkiye Cumhuriyeti’nin gücü ve halkının iradesi bir kez daha ortaya sergilenmiştir. Bu bağlamda 15 Temmuz'un yıl dönümü olan bu günlerde demokrasi ve vatan uğruna canını veren kahraman şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnet ve şükranla anıyoruz.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Başhekimin hızlı testi pozitif14 Temmuz 2021 Çarşamba 11:49
  • KTGB: Düşünce farklılıklarına bile tahammül edemeyen zihniyetin icraatları karşısında susmayacağız.14 Temmuz 2021 Çarşamba 11:48
  • Erdoğan'ın Kıbrıs ziyareti Batı'yı neden kaygılandırıyor?14 Temmuz 2021 Çarşamba 11:36
  • Doç. Dr. Melahat Arıklı, Kitabından Elde Edilen Gelirin Bir Bölümünü Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar Ve Kanserle Savaş Vakfı’na Bağışladı14 Temmuz 2021 Çarşamba 11:13
  • KTGB’de Başkan Emin Akkor oldu14 Temmuz 2021 Çarşamba 11:01
  • Erhürman: Birçok Türkiye yetkilisi geldi, gitti ama muhalefetle hiç görüşülmedi14 Temmuz 2021 Çarşamba 10:47
  • Şehir Plancıları Odası ve Peyzaj Mimarları Odası, Güngördü ile Asil Köylü Heykeli'ni konuştu14 Temmuz 2021 Çarşamba 10:19
  • AB Terörle Mücadele Koordinatörü Gilles de Kerchove, YPG'ye katılan Avrupalılarla ilgili uyarıda bulundu14 Temmuz 2021 Çarşamba 10:13
  • Hindistan'da Kovid-19 salgınında hasta sayısındaki düşüş sürüyor14 Temmuz 2021 Çarşamba 10:12
  • KTÖS “Asil Köylü” heykeline karşı olduklarını belirterek, proje yaratıcılarına vazgeçme çağrısında bulundu14 Temmuz 2021 Çarşamba 09:52
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti