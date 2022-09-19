Bakan Oğuz 19 Eylül Gaziler Günü Dolayısı İle Mesaj Yayımladı

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

Oğuz, mesajında şunları söyledi.

Gazilik; vatanseverliğin, kahramanlığın, fedakârlığın yaşayan destanıdır. Gazi ise bu destanı yazan kahramanın adıdır.

İşte böylesine anlamlı bir günde adını tarih sayfalarına yazdıran Mustafa Kemal Atatürk’e 19 Eylül 1921’de Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından “Mareşallik” rütbesi ile “Gazilik” unvanı verilmiştir.

Ülkemizin her karış toprağında, vatanını bayrağını ve kutsal değerlerini korumak ve savunmak için en güç koşullar altında canlarını ortaya koymaktan çekinmeyen gazilerimiz, “Ölürsem şehit, kalırsam gazi” cümlesi ile yine bizlere ne kadar kahraman olduklarını kanıtlamışlardır.

Devletimiz, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da bütün imkânlarıyla şehit ailelerimizin ve gazilerimizin yanında olmaya devam edecektir.

Bu duygu ve düşüncelerle; Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere, vatanımız için canlarını hiç düşünmeden feda eden aziz şehitlerimizi ve ebediyete intikal etmiş kahraman gazilerimizi rahmet ve şükranla anıyor, hayatta olan gazilik mertebesi ile şereflenmiş gazilerimize de sağlıklı, uzun ömürler diliyorum.