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Bakan Oğuz,  “19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı” Dolayısıyla Bir Mesaj Yayınladı

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Maliye Bakanı Dursun Oğuz,  “19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı” dolayısıyla bir mesaj yayınladı.
Bakan Oğuz,  “19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı” Dolayısıyla Bir Mesaj Yayınladı

 

Maliye Bakanı Dursun Oğuz,  “19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı” dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

 

Oğuz, 19 Mayıs 1919 tarihinin Türk Milleti için çok önemli bir dönüm noktası olduğunun altını çizerek mesajında şu ifadelere yer verdi.

 

“Mustafa Kemal Paşa, 102 yıl önce Kurtuluş Savaşı’nı başlatırken, Türk milletinin tarihinden gelen hürriyet aşkı ona yol gösteren meşaleydi.

 

19 Mayıs 1919’da Samsun’da yakılan istiklal meşalesi modern Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulmasına giden büyük mücadelenin ilk kıvılcımıydı.

Anadolu halkının verdiği kurtuluş mücadelesi Kıbrıs Türk halkının da varoluş mücadelesinde ilham kaynağı olmuş, Kıbrıs Türk Halkı her türlü zulme karşı büyük bir mücadele sergileyerek özgürlüğünden, egemenliğinden taviz vermeyerek, Cumhuriyeti’ni kurmuştur.

 

Özgürlüğümüzün, egemenliğimizin ve Cumhuriyetimizin teminatı aziz Türk Gençliği, bize emanet bırakılan bu vatanı, en iyi biçimde koruyacağınıza, istiklal ve istikbalimize sahip çıkacağınıza yürekten inanıyorum.

 

Bu duygu ve düşüncelerle başta Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ü ve silah arkadaşlarını, kahraman şehitlerimizi, gazilerimizi saygıyla anıyor, bugün ve geleceğimizin güvencesi olan gençlerimizin 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramını en içten dileklerimle kutluyorum. Bayramımız kutlu olsun”

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