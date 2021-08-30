Bakan Oğuz 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısı ile mesajı yayımladı

Bakan Oğuz'un 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı:



“Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Muharebesi neticesinde kazanılan 30 Ağustos Zaferi’nin Türk milletinin en şanlı günlerinden birisi olduğunu ifade eden Maliye Bakanı Dursun Oğuz mesajında şu sözlere yer verdi;

‘’30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 99. Yıldönümünü kutladığımız bugün, o günün unutulmaz kahramanlarını bir kez daha yad ediyoruz. 30 Ağustos Zaferi, Türk Milletinin ordusuyla bütünleştiği gündür. Bu birlik ve beraberliğin verdiği güç ve azimle tarihin sayfalarına altın harflerle yazılan 30 Ağustos zaferi, Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde kahraman Türk ordusu büyük bir mücadele vererek özgürlük ve bağımsızlık meşalesini sonsuza dek yanacak şekilde alevlendirmiştir.

Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere vatanı ve bayrağı için canını seve seve feda etmekte bir an bile tereddüt etmeyen kahraman şehitlerimizi ve gazilerimizi saygı ve minnetle anıyor; 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı en içten dileklerimle kutluyorum.’’