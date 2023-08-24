Bakan Oğuz Aksakallı’yı Kabul Etti

İçişleri Bakanı Dursun Oğuz, KKTC’nde Sivil Savunma Teşkilat Başkanı olarak da görev yapmış, TC Genelkurmay Başkanlığı eski Özel Kuvvetler Komutanı emekli Korgeneral Zekai Aksakallı’yı kabul etti.
Kabulde konuşan bakan Oğuz, ziyaretten duyduğu memnunyeti dile getirerek, Aksakallı’nın ülkemiz adına yürüttüğü çalışmaların önemine vurgu yaparak, 15 Temmuz direniş destanında göstermiş olduğu kahramanlığın halen unutulmadığına dikkat çekti.
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