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Bakan Oğuz Alsancak, Karşıyaka Ve Sadrazamköy’de İncelemede Bulundu

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Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, olumsuz hava koşullarından etkilenen  Alsancak, Karşıyaka ve Sadrazamköy’de incelemelerde bulundu
Bakan Oğuz Alsancak, Karşıyaka Ve Sadrazamköy’de İncelemede Bulundu

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, olumsuz hava koşullarından etkilenen  Alsancak, Karşıyaka ve Sadrazamköy’de incelemelerde bulundu

Kötü hava şartları nedeniyle yaşanan doğal afetin maddi zarara yol açtığı bölgede incelemelerde bulunan Oğuz'a, Bakanlık yetkilileri ve köy muhtarları eşlik etti.

Bakan Oğuz,  Genel Tarım Sigortası Fonu kapsamına giren zararlar için  Hayvancılık ve  Tarım Dairelerine başvuru yapılmasıyla birlikte, doğal afet nedeniyle mağdur olan üreticilerin zararlarının karşılanacağını belirtti.

 Bakan Oğuz ve Bakanlık yetkilileri, bölgede doğal afetten etkilenen sera ve hayvan üreticilerinin zararlarının hızlı bir şekilde karşılanması için uygulanması gereken prosedürler hakkında  bilgilendirmede bulundu. Sera alanları ile küçükbaş ve büyükbaş hayvan barınak zararlarının karşılanması konusunda kaynak sıkıntısı olmadığının altını çizen Bakan Oğuz, üreticilerin mağduriyetlerinin en erken zamanda giderileceğini belirterek, geçmiş olsun dileğinde bulundu.

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