Bakan Oğuz, ATİB başkanı ve beraberindeki heyeti kabul etti

Azerbaycan-Türkiye İş Adamları Birliği (ATİB), Başkanı Cemal Yangın ve beraberindeki heyet bugün saat 11:00’de Bakan Dursun Oğuz’u ziyaret etti. Ziyarette Bakanlık Müsteşarı Ozan Özuyanık ve bakanlık müdürü Mehmet Ercilasun hazır bulundu. Heyete KKTC Bakü Temsilcisi Ufuk Turganer de eşlik etti.

YANGIN

Azerbaycan-Türkiye İş Adamları Birliği (ATİB) Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Yangın, KKTC bulunmaktan dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek, KKTC- Azerbaycan arasındaki iş birliğinin gelişmesi ve KKTC’ye nasıl katkıda bulunabiliriz diye bu ziyareti gerçekleştirdiklerini ifade etti. Milli değerleri yüceltmek isteyen bir yapı olduklarına dikkat çeken Yangın, Türkiye-Azerbaycan ilişkileri için söylenen “Tek millet, iki devlet” ana fikrinin, KKTC’nin de dâhil edilmesiyle “Tek millet, üç devlet” konseptine dönüşmesinden dolayı mutluluk duyduklarını ifade etti.

KKTC’de kendini çok rahat hissettiğini belirten Yangın, tarım alanlarının artması ile Azerbaycan’ın tarım sektöründe büyüdüğünü ve bu alanda iki ülkenin işbirliğinin önemine vurgu yaptı.

OĞUZ

Bakan Oğuz, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, geçtiğimiz yıl KKTC’nin Türk Devletleri Teşkilatı'na "gözlemci üye" olarak katılması ile bu coğrafyada ihracat alanında yeni fırsatlar yaratılması gerektiğinin altını çizdi. Ülkeler arası işbirliği ile ticaretin iyi yerlere gelebileceğine duyduğu inancı belirten Oğuz, bu anlamda işbirliklerinin sürdürülmesi ile büyük yatırımların yapılabileceğine değindi.

Ziyaret sonunda işbirliğinin geliştirilmesi adına çalışmaların başlaması için görüş birliğine varıldı.