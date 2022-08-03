Bakan Oğuz, Boğaziçi köyü organize hayvancılık bölgesinde incelemede bulundu

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, Boğaziçi Köyü organize hayvancılık bölgesi su deposu, şebeke ve isale işleri projesiyle ilgili yapılan iş sözleşmesi kapsamında yürütülen çalışmaları yerinde inceledi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Dursun Oğuz’a, Hayvancılık Dairesi ve Su İşleri Dairesi personeli eşlik ederek, projenin son durumu hakkında bilgi verdi.

Proje için belirlenen KDV dahil toplam 969.988,37 TL maliyetin, Hayvancılık Dairesi’nin yürüttüğü “Hayvancılığın ve Organize Hayvan Barınaklarının Geliştirilmesi Projesi” ödeneğinden karşılanması ve geri kalan kazı, kumlama ve döşeme işçiliğinin ise İskele Belediyesi tarafından tamamlanması öngörülüyor.

Proje çerçevesinde 500 tonluk betonarme su deposu tamamlanırken, geriye kalan 3155 metre kazı işi, 4619 metre boru döşeme işi ve 52 adet ağıla su bağlantısı çalışmaları devam ediyor.

Su İşleri Dairesi’nin kontrolörlüğünde devam eden projenin, İskele Belediyesi tarafından gelecek ay tamamlanması hedefleniyor.

Projenin tamamlanmasıyla birlikte, uzun yıllardır su sıkıntısı yaşayan Boğaziçi köyü organize hayvancılık bölgesine kullanma ve içme suyu sağlanacak.