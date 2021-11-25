Bakan Oğuz Bu Akşam Adaya Dönüyor

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığını yaptığı İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesi'nin (İSEDAK) 37. Bakanlar Toplantısı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın yönetimiyle İstanbul Kongre Merkezi’nde dün başlayan toplantı bugün de devam etti.

Maliye Bakanı Dursun Oğuz, İSEDAK Toplantısı’nda bu yıl Mikro İşletmeler ile KOBİ’lerin Covid-19 salgınına karşı desteklenmesinde ‘’İslami Finans’ın Rolü” konusu ile ilgili bir konuşma yaptı.

Bakan Oğuz yaptığı konuşmada pandeminin sektörlere ve ekonomiye yarattağı etkilerini ele aldı. Bakan Oğuz, pandeminin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bütçesine ve mali yapısına gelir gider dengesi açısından yarattığı durumu aktardı. Bakan Oğuz ayrıca pandemi sürecinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin imkanlar çerçevesinde sektörlere yapılan destekler konusunda açıklamalarda bulundu. Oğuz bu sabah Türkiye Cumhuriyeti Ticaret ve Gümrük Bakanı Başkanlığında Bakanlar düzeyindeki toplantıya iştirak etti.

Bakan Oğuz bugün tamamlanacak olan İSEDAK Sonuç Bildirgesi toplantısının ardından akşam saatlerinde ülkeye dönecek.