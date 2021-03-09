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Bakan Oğuz, bütçe açığını daraltma yönünde politika izleyeceklerini söyledi

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Maliye Bakanı Dursun Oğuz,  geçen ay gelirlerde yaşanan düşüşün bu ay da bir kısım daha yaşanabileceğini ifade etti.
Bakan Oğuz, bütçe açığını daraltma yönünde politika izleyeceklerini söyledi

Maliye Bakanı Dursun Oğuz, KKTC bütçesinin şuan 980 Milyon TL açığı olduğunu açıkladı. Bakan Oğuz bütçe açığı için bu ay Türkiye Cumhuriyetinden kaynak gelmesinin beklendiğini ancak miktarın ne kadar olacağı yönünde şuan bilgi vermesinin doğru olmayacağını söyledi.

Maliye Bakanı Dursun Oğuz 14. Saat programına katılarak kamu maliyesinin durumu, bütçe açığı, ek mesailer ve 1500 TL destek konusunda açıklamalarda bulundu.

Maliye Bakanı Dursun Oğuz,  geçen ay gelirlerde yaşanan düşüşün bu ay da bir kısım daha yaşanabileceğini ifade etti.

KKTC Bütçesinin şuanki açığının 980 Milyon Türk Lirası olduğuna işaret eden Bakan Oğuz, bütçe açığını daraltma yönünde politika izleyeceklerini söyledi.

Dursun Oğuz, “Şuanki duruma göre  980 Milyon TL Bütçe açığı var. Bununla ilgili Maliye olarak bizim kendi içimizde tasarruflarımız var. Bütçe geçtikten sonra maaşların haricinde kalan kısım ile ilgili bizim yüzde 10 tasarruf tedbiri olarak bir genelge yayınladık. Bakanlıklarda yüzde 10 kesinti yaptık. Kamunun elzem olmayan belki de bazı projelerde, giderlerde kısıtlamaya gideceğiz. Giderlerde önce sağlık. Ama bunun yanında da devletin diğer kurumlarının da talepleri var. Yapmanız gereken mükellefiyetlerimiz de var. Hepsini harmanlayarak ama bir dengede giderek, bütçe açığını da elden geldiğince daraltarak bir politika güdeceğiz” dedi.

Bakan Oğuz, 2021 İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşması çerçevesinde prosedürün tamamlanması ile birlikte Türkiye Cumhuriyetinden bütçe açığı için bu ay bir miktar kaynak gelmesinin beklendiğini söyledi.   

Dursun Oğuz, “Türkiye Cumhuriyeti’nin bütçe açığı ile ilgili gelecek olan bir kaynak var. Prosedür tamalandıktan sonra bu ayın içinde bir miktar gelmesini bekliyoruz. Çünkü savunma hibe olduğu için Türkiye Cumhuriyeti tarafından onunla ilgili bir kaynak. Genel çerçevede bir katkı talebimiz olacak. Şuan rakam şudur demeyim. Ondan sonra bak bunu istedi de bunu aldı gibi oluyor,olmasın… Ama bu ayın içinde bir kaynak beklentimiz var. Maaş ödemesi değil giderlerin ödenmesi kapsamında bir kaynak bekleyişimiz bulunuyor” dedi. 

Maliye Bakanı Dursun Oğuz, 1500 TL destek ödemeleri kapsamında 58 bine yakın kişinin başvuru yaptığını ve  toplamda 85-90 milyon TL bir ödemenin yapılması gerektiğini söyledi.

Maliye Bakanı Oğuz, “Yaklaşık 58 bin kişinin 1500 TL’ye müracaatları var. Bu da yaklaşık 85-90 Milyon TL bir para gerektiriyor. Onunla ilgili mükellefiyat var. Ne zaman ödeneceği ile ilgili kaynak durumuna göre ama bunun erkenden ödenmesi gerekiyor. Uzattığınız zaman hem amaca hizmet etmiyor hem de  siyasiler, hükümet anlamında tepki alıyorsunuz”dedi.

Oğuz, borçlanmanın sadece maaş için yapılmadığını, genel harcamaların içerisinde cari giderlerin de olduğunu belirtti.

Oğuz, cari giderlerin sağlık, eğitim, süt ödemeleri, oteller vb. ile ilgili harcamalar olarak sıralayarak, “Öyle bir algı yaratıldı ki sanki borçlanma maaşlar için yapılıyor, halbuki borçlanma ile cari giderlerimizi de karşılıyoruz” dedi.

Bakan Oğuz birsoru üzerine ödemeleri gereken doğrudan gelir desteği, küçükbaş hayvan desteği ödemelerinin de henüz yapılmadığını dile getirdi. 

Dursun Oğuz, “Doğrudan Gelir Desteği yerel bütçemizin içinde olan ve 2 aydan beri ödenmeyen bu ay 3’üncü aya girildi 27 Milyon TL ödememiz var. Doğrudan Gelir Desteğini çiftçilerimize ödeyemedik. Bu ay da küçükbaş hayvan desteği için 22 Milyon TL ödenmesi gerek.Bunun yanında karantina otel ödemelerimiz var” diye konuştu.

 Bugüne kadar karantina otelleri için 120 Milyon TL’lik bir ödemenin yapıldığına da işaret eden Dursun Oğuz, “120 Milyon TL otellere para ödedik.Yaklaşık şuanda 850’ye yakın temaslı ve pozitif  kişi için 265TL’den devlet karşılıyor” dedi.

Bakan Oğuz, kriz döneminde devlet olarak ne kadar tasarrufa gidilirse o kadar önemli olduğuna işaret etti.

Öğrencilerin karantina ücretlerini, yurtlar ve otellerin kişi başı 220TL’ye düşürdüğünü kaydeden Bakan Oğuz,  “Öğrencilerin karantina ücretlerinin aşağıya çekilmesi ile 10 bin öğrenci için yaklaşık 5.4 milyon TL tasarrufumuz oldu” dedi.

Maliye Bakanı Oğuz, “Öğrenci akışı peyder pey devam ediyor. Günde 190-200-220 -240 gelişler var. Ulaşımda 3’üncü uçak da açıldı. Takip ediyoruz. Karantina otellerinin sayısı yaklaşık olarak 24 civarında. İhtiyaca göre Sağlık Bakanlığı’nın onay  verdiği yerleri açıyoruz” diye konuştu.

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