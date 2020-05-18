Bakan Oğuz: "Büyük bir felaket yaşadık"

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, Güzelyurt Kaymakamlığı’ndaki kriz toplantısının ardından, basına açıklamalarda bulundu.

Bakan Oğuz, Tepebaşı –Kalkanlı bölgesinde çıkan yangında büyük hasar oluştuğunu belirterek, yangının kontrol altına alınması ile ilgili son çalışmaların yapıldığını belirtti.

Koruçam-Akdeniz bölgesinde çıkan diğer yangının ise şu anda kontrol altına alındığı bilgisini veren Bakan Oğuz, Orman Dairesi, Sivil Savunma ve itfaiye ekiplerinin bu akşam teyakkuz halinde olacağını aktardı. Bakan Oğuz, yangının kontrol altına alınması için soğutma çalışmalarının yapılacağını ifade ederek, “Türkiye’den gelen üç helikopter, bu akşam burada konuşlandırılacaklar. Yarın sabah itibarıyla yine uçuşa gidip, gerekmesi halinde müdahalede bulunacaklar” diye konuştu.

“BUNDAN SONRAKİ SÜREÇ SOĞUTMA VE YARALARI SARMA OLACAK”

Bakan Oğuz, Cumhurbaşkanı, Başbakan ve Bakanların öğle saatlerinden itibaren bölgede olduklarını anımsatarak, “Elimizden geldiğince bu zararı en az hasarla atlatmaya çalışacağız. Hepimize geçmiş olsun. Bundan sonraki süreç, soğutma ve yaraları sarma olacak. Yarın sabah itibarıyla da yeni bir süreç başlayacak” dedi.

Bakan Oğuz, yangın için gerekli desteği vererek, helikopter gönderilmesini sağlayan Türkiye Cumhuriyeti hükümetine, TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’a ve TC Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’ye teşekkür etti. Bakan Oğuz, Türkiye’den gelen iki helikopterin Adana’daki bir yangını bırakıp geldiğine işaret ederek, Güney Kıbrıs’tan bir helikopter ve bir yangın uçağının da çalışmalara katıldığını ifade etti.