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Bakan Oğuz, Çiftçiler Birliği Üyeleriyle Görüştü

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Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği Genel Sekreteri Mustafa Beyoğlu ve yönetim kurulu üyelerini kabul ederek görüştü.
Bakan Oğuz, Çiftçiler Birliği Üyeleriyle Görüştü

 

 

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği Genel Sekreteri Mustafa Beyoğlu ve yönetim kurulu üyelerini kabul ederek görüştü.

Görüşmede Rusya-Ukrayna savaşının dünya genelinde ve özelde ülkemizde yol açtığı sıkıntılar,  bunun gıda güvenliği ve tarım sektörüne olan etkileri tartışıldı.

Tarım sektöründe girdi maliyetlerinin yükselmesine yol açan bu durumla ilgili ne gibi tedbirlerin alınacağı konuşuldu. Ayrıca, ülkemizi etkisi altına alan soğuk hava koşulları nedeniyle sebze ve meyvelerde yaşanan zararlar ele alındı. Üreticilerin, gerek savaş gerekse iklimsel koşullar sebebiyle üretimde karşılaşmakta oldukları sorunların aşılması için gerekli çalışmaların paydaşlara birlikte ilerletilmesi konusunda görüş bilirliğine varıldı.

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