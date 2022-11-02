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Bakan Oğuz, Değirmenlik Çataldere Göleti’nin ıslah çalışmalarını yerinde inceledi

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Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, Değirmenlik Çataldere Göleti’nin ıslah çalışmalarını yerindeinceledi.
Bakan Oğuz, Değirmenlik Çataldere Göleti’nin ıslah çalışmalarını yerinde inceledi

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, Değirmenlik Çataldere Göleti’nin ıslah çalışmalarını yerinde inceledi. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Bakan Oğuz’a, Değirmenlik Belediye Başkanı Ali Karavezirler, Bakanlık Müdürü Mehmet Ercilasun, Su İşleri Dairesi Müdürü Tarkan Çeki, Su İşleri Dairesi Mühendisi Çiğdem Akdoğan ve Mineraliköy Kooperatifi adına Durali Güçlüsoy eşlik etti.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz yaptığı açıklamada, böyle bir çalışmada yer almaktan dolayı çok mutlu olduklarını belirterek, “Özellikle bölgeye hayırlı olmasını diyorum” dedi. Çalışmalara büyük katkı koyan Türkiye Cumhuriyeti kurumlarına teşekkür eden Bakan Oğuz, “Ülkemizde suyun ne kadar değerli ve anlamlı olduğunu üretim anlamında biliyoruz. Bu nedenle kendilerine bu talep doğrultusunda bizleri kırmayıp gerekli araçları gönderdikleri için teşekkür ederiz” şeklinde konuştu. Çalışmaları, Su İşleri Dairesi, Değirmenlik Belediyesi ve Mineraliköy Kooperatifi ile ortak çalışmanın sonucunda gerçekleştirdiklerini kaydeden Oğuz, “İş birliğinin önemi yadsınamaz. Hep birlikte güzel işlere imza attık. Ülkemize hayırlı olsun” dedi. Değirmenlik Belediye Başkanı Ali Karaveziler de, 44 gün önce 40 bin metreküp olarak başlanan ve 100 bin metreküp üzerine ulaşan çalışmalar sonucu Değirmenlik Çataldere Göleti ıslah çalışmalarında sona gelindiğini belirtti. Karavezirler, çalışmalarda emeği geçen Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, Su İşleri Dairesi Müdürü ve çalışanları ile TC Devlet Su İşleri Dairesi ve çalışanlarına teşekkür etti. 35 yıl önce TC Devlet Su İşleri ve köy hizmetleri tarafından yapılan Değirmenlik Çataldere Göleti’ne 35 yıl sonra el değdiğini ve bu noktaya gelmesinin sağlandığını kaydeden Karavezirler, çalışmaların, bölge halkına, Mineraliköy Kooperatifi’ne ve Değirmenlik halkına hayırlı olmasını diledi.

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