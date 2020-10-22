Bakan Oğuz Dünya Organik Tarım Günü Nedeniyle Mesaj Yayınladı

Günümüzde yaşanan teknolojik gelişim ve sanayileşme, insanların doğaya, katkısız ürünlere olan özlemini gitgide arttırmaktadır. Özellikle yaşanmakta olan Covid-19 salgını, bir kez daha sağlıklı beslenmenin önemini gözönüne sermiştir.

Sağlıklı beslenmenin temeli, sağlıklı toprak ve sağlıklı ürün yetiştirmekten geçmektedir. Gönüllük ilkesiyle organik tarımı benimsemiş doğayı, toprağı, insanı koruma vizyonuyla her türlü zorluklara rağmen sertifikalı denetimli üretim yapmaktan vazgeçmeyen tüm değerli çiftçilerimizin ve organik tarıma gönül veren halkımızın Dünya Organik Tarım Günü’nü kutlarım.

Dursun Oğuz

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı