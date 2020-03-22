Bakan Oğuz Dünya Su Günü dolayısıyla mesaj yayımladı

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, 22 Mart Dünya Su Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, suyun; tüm canlıların ortak yaşam kaynağı olduğunu anımsatarak, “Suyu, özellikle bizim gibi yağışların çok sık olmadığı ülkede, bilinçli kullanmak, büyük önem taşımaktadır” ifadelerine yer verdi.

Çocuklarımıza yaşayabilecekleri bir dünya bırakabilmenin ilk şartının; yaşadığımız çevreyi ve doğal kaynaklarımızı korumak olduğundan bahseden Bakan Oğuz, “Özellikle, tarımsal üretimin devamlılığı için de suyun dikkatli ve bilinçli kullanımı gerekmektedir. Sulama yaparken suyun etkin ve tasarruflu kullanımınını sağlayan yöntemlere daha çok yer verilmelidir” değerlendirmesini yaptı.

Oğuz, yayımladığı mesajının devamında şunlara dikkat çekti: “Su kaynaklarının verimli kullanılması, israf edilmemesi, ülkede ve dünyada su dengesinin bozulmaması yönünde duyarlı davranmalıyız.

Bilindiği üzere, bugün dünyanın pek çok bölgesinde temize suya erişim sınırlıdır. Bu nedenle su varlığını en iyi şekilde korumalıyız.

Ülkemizde ve dünyada Koronavirüs salgını nedeniyle insanoğlu, yaşamsal anlamda büyük bir tehdit altında kalmıştır. Bu salgına karşı, toplumsal mücadele ve dayanışma şart olduğu bugünlerde resmî açıklamaları dikkate alıp, kendimiz, ailemiz ve ülkemiz için evimizde kalmalı, mecbur kalmadıkça sokağa çıkmamalıyız”