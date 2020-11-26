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Bakan Oğuz, Dünya Zeytin Günü Dolayısıyla Mesaj Yayınladı

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Bakan Oğuz, Dünya Zeytin Günü Dolayısıyla Mesaj Yayınladı
Bakan Oğuz, Dünya Zeytin Günü Dolayısıyla Mesaj Yayınladı

 

Bugün, Dünya Zeytin Günü’nü kutluyoruz. Coğrafyamızda zeytin ağacı bereketi, barışı ve huzuru sembolize ettiği için özel bir yere sahiptir.

 

Değişen iklim şartları nedeniyle zeytin ağaçlarının korunması ve geliştirilmesi için dünya genelinde ve özellikle Akdeniz bölgesinde büyük bir mücadele verilmektedir. Bir dünya mirası olarak kabul edilen bu değerli ağaçları korumak için bizler de üzerimize düşeni yapmaya çalışıyoruz.

 

Kaliteli zeytin fidanın temini ile daha çok fidan dikiminin, üretimde verimliği artırdığı gerçeğini dikkate alarak hareket ediyoruz. Zeytin fidanının gelişmesi, zeytinin toplanması ve sanayi aşamasına kadar geçen süreç büyük önem arz etmektedir. Zeytin üretiminin geliştirilmesi ve sürdürülebilirliği için gerekli teşvikler ve eğitim çalışmalarıyla her zaman üreticinin yanındayız.

 

Zeytin ve zeytinin yan ürünlerini geliştirmek, ithalatını daha ileri seviyelere taşımak için girişimlerimiz devam etmektedir. Ülkemiz tarımında zeytin, daha üst seviyelerde hak ettiği yeri en kısa zamanda bulacaktır.

 

Dünya Zeytin Günü kutlu olsun.

 

Dursun Oğuz

 

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı

 

 

 

 

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