Bakan Oğuz, Güzelyurt bölgesinde nar ve narenciye üreticileri ile bir araya geldi

Tarım Bakanı Dursun Oğuz bugün Güzelyurt bölgesini ziyaret ederek bir dizi temaslarda bulunuyor.

Bakan Oğuz, Güzelyurt temasları çerçevesinde bölgesindeki nar ve narenciye üretimi konusundaki sıkıntılar ve çözüm önerileriyle ilgili olarak paydaşlarla görüş alışverişinde bulunuyor.

Bakanlık olarak üretimin her alanında üreticinin yanında olduklarına işaret eden Oğuz, üretimde girdi maliyetlerinin yüksek olmasının en büyük sorunlardan olduğunu kaydetti, hükümetin eldeki imkanları en verimli şekilde değerlendirmek için çalışmalar yürüttüğünü vurguladı.

Üreticilere yönelik elektrik teşviklendirme kararının Bakanlar Kurulu’ndan geçtiğini ve 1 Kasım 2022 itibariyle yürürlükte olacağını açıklayan Bakan Oğuz, buna göre tarım ve hayvancılık sektörüne kilovat başına 70 kuruşluk teşvikin onaylandığını ve üreticilerin bir nebze olsun rahatlatılacağını ifade etti.