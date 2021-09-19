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Bakan Oğuz Güzelyurt Bölgesini Ziyaret Etti

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Bakan Oğuz Güzelyurt Bölgesini Ziyaret Etti
Bakan Oğuz Güzelyurt Bölgesini Ziyaret Etti

Maliye Bakanı Dursun Oğuz, Güzelyurt bölgesinde köy ziyaretleri gerçekleştirdi.

Bakanlıktan verilen bilgiye göre, Bakan Oğuz, Güzelyurt ve bağlı köylerine gerçekleştirdiği ziyarette esnaf ve bölge halkı ile bir araya geldi.

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Köy kahveleri yanı sıra küçük esnaf ve üreticiler ile bir araya gelen Bakan Oğuz, halkın sorunlarını yakından dinleme fırsatı buldu.

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Bakan Oğuz, vatandaşlarla gerçekleştirdiği sohbette, yerli üretimin önemine değinerek ülke ekonomisinin kalkınması için yerli üretimin büyük önem arz ettiğini dile getirdi.

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Güzelyurt ve bağlı köyleri olan Yayla, Aydınköy ve Akçay’da kahve ortamında vatandaşlarla bir araya gelen Oğuz, bölge halkının sorunlarını dinledi.

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