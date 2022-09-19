Bakan Oğuz Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliğini Kabul Etti

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, Hayvan Yetiştiricileri ve Üreticileri Birliği Başkanı Mustafa Naimoğulları ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Toplantıda Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı Müsteşarı Emirali Deveci, Bakanlık Müdürü Mehmet Ercilasun, SÜTEK Müdürü Mehmet Karadayı ve Hayvancılık Dairesi Müdürü Gönen Vurana hazır bulundu.

Hayvan Üreticileri ve Yetiştiriciler Birliği adına konuşan başkan Mustafa Naimoğulları, girdi maliyetlerinin artmasından dolayı hayvancılığın sürdürülemez olduğunu özellikle elektrik maliyetlerinin üreticilere yönelik yeniden şekillenmesi gerektiğini belirtti. Naimoğulları arpa ve yem fiyatlarının yüksek olmasından dolayı büyük sıkıntı yaşadıklarını, bu yönde özellikle küçükbaş üreticileri için arpa fiyatlarının yeniden gözden geçirilmesini talep etti.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, sorunların bilincinde olduklarını sorunların sadece hayvancıların değil kendilerinin de ortak sorunu olduğunu belirterek, bu yönde özellikle elektrik maliyetleri yönünde bir çalışma başlatıldığını dile getirdi.

Bakan Oğuz, süt konusu ve arpa fiyatları ile ilgili de ilerleyen günlerde yürütülen çalışmalar hakkında bilgi vereceklerini belirterek, yakın zamanda Toprak Ürünleri Kurumu üzerinden mısır ve soya getirilerek daha uygun fiyatlara hayvancımıza verileceğini açıkladı.

Oğuz, üreticiyi ve üretimi her zaman desteklediklerine vurgu yaparak, girdi maliyetlerin aşağıya çekilmesi için bakanlık olarak üzerlerine düşen görevi yapacaklarını açıkladı.

Toplantı sonunda 28 Eylül tarihinde yeniden bir araya gelinmesi için karar alındı.