  • BIST 3.324,06
  • Altın 978.265
  • Dolar 18.291
  • Euro 18.3182
  • Lefkoşa 33 °C
  • Mağusa 32 °C
  • Girne 32 °C
  • Güzelyurt 29 °C
  • İskele 32 °C
  • İstanbul 22 °C
  • Ankara 26 °C
SON DAKİKA5 Maddeye Dikkat!

Bakan Oğuz Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliğini Kabul Etti

» »
Bakan Oğuz Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliğini Kabul Etti
Bakan Oğuz Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliğini Kabul Etti

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, Hayvan Yetiştiricileri ve Üreticileri Birliği Başkanı Mustafa Naimoğulları ve beraberindeki heyeti kabul etti.

 

Toplantıda Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı Müsteşarı Emirali Deveci, Bakanlık Müdürü Mehmet Ercilasun, SÜTEK Müdürü Mehmet Karadayı ve Hayvancılık Dairesi Müdürü Gönen Vurana hazır bulundu.

 

Hayvan Üreticileri ve Yetiştiriciler Birliği adına konuşan başkan Mustafa Naimoğulları, girdi maliyetlerinin artmasından dolayı hayvancılığın sürdürülemez olduğunu özellikle elektrik maliyetlerinin üreticilere yönelik yeniden şekillenmesi gerektiğini belirtti. Naimoğulları arpa ve yem fiyatlarının yüksek olmasından dolayı büyük sıkıntı yaşadıklarını, bu yönde özellikle küçükbaş üreticileri için arpa fiyatlarının yeniden gözden geçirilmesini talep etti.

 

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, sorunların bilincinde olduklarını sorunların sadece hayvancıların değil kendilerinin de ortak sorunu olduğunu belirterek, bu yönde özellikle elektrik maliyetleri yönünde bir çalışma başlatıldığını dile getirdi.

Bakan Oğuz, süt konusu ve arpa fiyatları ile ilgili de ilerleyen günlerde yürütülen çalışmalar hakkında bilgi vereceklerini belirterek, yakın zamanda Toprak Ürünleri Kurumu üzerinden mısır ve soya getirilerek daha uygun fiyatlara hayvancımıza verileceğini açıkladı.

Oğuz, üreticiyi ve üretimi her zaman desteklediklerine vurgu yaparak, girdi maliyetlerin aşağıya çekilmesi için bakanlık olarak üzerlerine düşen görevi yapacaklarını açıkladı.

 

Toplantı sonunda 28 Eylül tarihinde yeniden bir araya gelinmesi için karar alındı.

 

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Bakan Oğuz Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliğini Kabul Etti19 Eylül 2022 Pazartesi 15:27
  • Töre'den "Enerjide Türkiye'nin önü açılacak" mesajı19 Eylül 2022 Pazartesi 15:13
  • Kıb-Tek’te Akaryakıt İhalesi Yeniden İptal19 Eylül 2022 Pazartesi 15:04
  • Kamu-İş 3 okulda uyarı grevi yaptı!19 Eylül 2022 Pazartesi 15:01
  • Töre: Milli devletlerimizden asla vazgeçmeyeceğiz19 Eylül 2022 Pazartesi 14:50
  • Dikkat Elektrik Kesintisi Olacak!19 Eylül 2022 Pazartesi 14:48
  • Cumhurbaşkanı Tatar, New York Ziyaretine İlişkin Değerlendirmelerde Bulundu19 Eylül 2022 Pazartesi 14:45
  • Cumhurbaşkanı Tatar, TASC yemeğine katıldı19 Eylül 2022 Pazartesi 14:40
  • Bengihan: Arıklı, Çalışanları Suçlayarak, Sorumluluktan Kurtulamaz19 Eylül 2022 Pazartesi 14:36
  • Töre: KKTC'yi korumak hepimizin asli görevidir19 Eylül 2022 Pazartesi 14:33
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti