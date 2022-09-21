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Bakan Oğuz Hayvan Üreticilerini Ziyaret Etmeye Devam Ediyor

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Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz hayvan üreticilerini ziyaretlerine devam ediyor.
Bakan Oğuz Hayvan Üreticilerini Ziyaret Etmeye Devam Ediyor

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz hayvan üreticilerini ziyaretlerine devam ediyor.

 

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz bugün Güzelyurt ilçesine bağlı Güneşköy bölgesindeki hayvan üreticileri ile bir araya geldi.

Bakan Oğuz, üreticilerin sorunlarını yerinde dinledi, üretimin devamlılığı için çalıştıklarını ve üreticinin sorunlarına hassasiyetle yaklaştıklarını belirtti.

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Oğuz, üretimin ve üreticilerin önemine değinerek hükümet ve bakanlık olarak üzerilerine düşen görevi yerine getirmeye hazır olduklarını, özellikle girdi maliyetlerinin düşmesi konusunda girişim başlattıklarını da belirtti.

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