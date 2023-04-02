Bakan Oğuz, Hayvancılar Birliği'ni ziyaret etti!

Ziyarette Veteriner Dairesi'nin çalışmaları, arpa fiyatlarının güncellenmesi, su ve et fiyatları gibi konular irdelendi.
Bakan Oğuz, bakanlığın üretime her zaman destek verdiğini belirterek, üreticinin üretimini devam ettirmesi noktasında bir çok çalışma yürütüldüğünü ve bu konuda hassas davrandıklarını belirtti. Sürdürülebilir hayvancılık noktasında neler yapılabilir konusunda karşılıklı görüş belirtilerek, gündemdeki sıkıntılar ele alındı.
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